¡Finalmente, algunas buenas noticias sobre la Copa del Mundo del Bayern!

El ligamento cruzado fue desgarrado primero por Lucas Hernández (26), luego la decepcionante ronda preliminar de las estrellas alemanas de Munich en torno a Thomas Muller (33). Y por último, pero no menos importante, Manuel Neuer (36), que ya se ha retirado, se rompió la pierna en una pista de esquí. No, romper el Mundial aún no ha pasado al gusto de los campeones récord…

¡Pero ahora hay alegría en la Copa del Mundo para los jefes del Bayern de Múnich!

Con la FIFA pagando una bonificación a 398 clubes relegados por cada jugador en la Copa del Mundo, que aumenta con cada ronda que pasa, el equipo de Múnich puede esperar una cálida lluvia de efectivo.

Con el enfrentamiento final entre Argentina y Francia (domingo, 16:00, ARD, Magenta y en cinta en vivo de BILD), una cosa también es segura: ¡los 16 pilotos de la Copa del Mundo aportarán cerca de 5 millones de euros a las arcas del Bayern!

La Federación Internacional paga el equivalente a 9.600 euros diarios gastados por un jugador del Bayern en el Sahara Championship. Hay otros premios para todos los que lleguen a octavos de final, cuartos de final, semifinales o incluso la final.

Esto pone al Bayern en la misma categoría que el Manchester City y el Barcelona. Los dos grandes clubes cedieron 17 jugadores (Barcelona) y 16 (City) a Qatar.

Eso debería haber mejorado un poco el ánimo mundialista del Bayern en los últimos días del torneo.