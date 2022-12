Copa del Mundo 2022 en Qatar: el amor está muy lejos: ¡la novia de la estrella de DFB anuncia su ruptura en TikTok! | Deportes

Primero WM-Aus, ahora amor…

La estrella de la DFB Julian Brandt (26) aparentemente está soltera nuevamente. Ex-novia, modelo e influencer ( 37.800 seguidores en Instagram) Luise Neck, anunció la ruptura en TikTok.

Ella explica en un video: “Voy a decir algo ahora mismo porque mis mensajes están a punto de estallar sobre este tema. Quiero llegar a un acuerdo con eso por un momento”.

Julian Brandt no ha sido utilizado en la Copa del Mundo Foto: INA FASSBENDER/AFP

Luego, la rubia revela: “Estoy soltera otra vez. Sí, eso suena tan estúpido. Mi novio y yo ya no estamos juntos. Todo está bien, no necesito especular. No hay mala sangre entre nosotros. Todo es genial”. Es mejor así”.

Brandt y Nick fueron pareja durante aproximadamente un año y medio, y durante este tiempo a menudo aparecían juntos en fotos en las redes sociales.

Louise Nick explica: “Simplemente ya no encaja, y eso está totalmente bien. Eso es todo lo que quiero y quiero decir al respecto. Nunca he tratado de publicitar la relación de ninguna manera. No se trataba de eso y nunca se tratará de eso. Espero que lo respetes. Y acéptalo. Te agradecería que dejaras de preguntar.

Julian Brandt fue incluido en la escuadra alemana para el Mundial de Qatar, pero no fue utilizado en las batallas por el título que terminaron con la eliminación de la selección de la Confederación Alemana tras la ronda preliminar.

Recientemente, ha vuelto a entrenar en el BVB y se ha estado preparando, al igual que otros jugadores decepcionados de la Copa Mundial Niklas Sule, Nico Schloterbeck, Youssoufou Moukoko, Thomas Meunier (Bélgica), Thorgan Hazard (Bélgica) y Giovanni Reina (EE. UU.), para el resto de la Bundesliga – la próxima temporada.

Los jugadores del BVB han estado libres por Navidad desde el lunes antes de comenzar a entrenar nuevamente el 2 de enero.