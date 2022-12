Marruecos (17.12.2017): Predicciones con cuotas y consejos

Un gran día por delante Final de la Copa del Mundo 2022 Aumenta el partido por la medalla de bronce. El partido por el tercer lugar a menudo se denomina premio de consolación, pero ese no es el caso en este caso. El bronce también será un gran éxito tanto para Croacia como para Marruecos. Puedes encontrar toda la información sobre el partido por el tercer puesto en nuestra previa.

los equipo nacional croata Demostrar ser exitoso copa del mundo 2018 No fue un destello en la sartén. Incluso si eso no fuera suficiente para entrar en otra final, Vatreni podría echar un vistazo a un torneo muy exitoso. Ahora quieres la ronda final de La estrella de la Copa del Mundo de Croacia, Luka Modric Ganó la segunda medalla de bronce después de 1998.

El viaje a Qatar también puede considerarse un completo éxito para Marruecos. Los norteafricanos fueron la sensación del torneo y se convirtieron en el primer equipo africano en llegar a semifinales. Francia estuvo un poco fuerte allí, pero los marroquíes aún pueden estar más que satisfechos. El tercer lugar ahora será la culminación de una súper copa del mundo.

📅 Fecha Sáb, 17 dic 2022. 16:00 h.

El partido se llevará a cabo a las 4:00 pm en el Estadio Internacional Khalifa por Al Rayyan. Desafortunadamente, los espectadores alemanes no pueden ver el partido en la televisión abierta, pero pueden hacerlo en MagentaTV. En Austria, ServusTV transmitirá la mini final, mientras que los fanáticos suizos obtendrán el valor de su dinero con SRF2.

Toda la información sobre Croacia – Marruecos

Balance Directo (S/U/N) 0/2/0 0/2/0 formato actual SUSSN SSSSN valor de la banda 377 millones de euros 241,10 millones de euros el jugador más Valioso J. Guardiol (60 millones de euros) Abdul Hakimi (65 millones de euros) puntuación más alta Ziech (18 goles) Perisic (33 goles) Entrenador Zlatko Dalic Walid Al Rakraki

Probabilidades y pronósticos de Croacia contra Marruecos

Los croatas han demostrado una cosa por encima de todo en la Copa del Mundo: su increíble mentalidad. Remontaron contra Canadá y luego se salvaron dos veces en los penaltis del 1-0 en los octavos de final. Allí, el vicecampeón mundial reinante permaneció tan frío como el hielo. La notable victoria sobre Brasil en particular será recordada para siempre. En semifinales, Croacia no mostró su mejor forma y Argentina no tuvo opciones serias.

Marruecos también impresionó con nervios de acero. Vencieron a España en los penaltis en los octavos de final y luego se defendieron de la impresionante presión de los portugueses. Contra Francia, el equipo también demostró que no solo es fuerte defensivamente, sino que también puede jugar un fútbol que le agrada en la delantera. Fue el campeón mundial de 2018 para eso. selección marroquí Pero sigue siendo muy poderoso.

Croacia y Marruecos estuvieron al mismo nivel en estas finales. En consecuencia, son Probabilidades de la Copa del Mundo 2022 Partido muy equilibrado por el tercer puesto. Los europeos son los favoritos. Una victoria de Croacia paga alrededor de 2,40 veces la apuesta. Si gana Marruecos, por otro lado, puede esperar probabilidades de alrededor de 3.00. El valor de equilibrio después de 90 minutos es de aproximadamente 3,50.

El bronce también será un gran éxito para ambos equipos, por lo que esperamos otra pelea real. Una victoria por 0-0 en el primer partido de la fase de grupos demostró que ambos trabajan de igual a igual. Sin embargo, vemos a los croatas con ventaja por su experiencia y mayor calidad individual. Nuestro pronóstico para el partido por el tercer puesto es Croacia – Marruecos 2: 1.

Alineación de Croacia y Marruecos

Croacia

Levakovich – Joranovic, Lovren, Guardiol, Sosa – Modric, Jakic, Kovacic – Pasalic, Kramaric, Perisic

falla: Brozovic (lesionado)

Marruecos

Bono – Hakimi, Dari, El Yamak, Mazraoui – Amrbat – Ziyech, Onahi, Amalullah, Boufal, En-Nesyri.

falla: Agord, Sayes (ambos lesionados)

¿Cómo fueron los últimos duelos entre Croacia y Marruecos? > Marruecos – Croacia 0: 0 (ronda preliminar para la Copa del Mundo 2022)

> Marruecos 2-2 Croacia (Amistoso 1996)

Últimos partidos de Croacia

Argentina 3-0 Croacia (Semifinal Mundial, 13/12/22)

Croacia – Brasil 1-1, 4-2 en los penaltis (cuartos de final del Mundial, 12.09.22)

Japón – Croacia 1-1, 1-3 en los penaltis (Octavos Mundiales, 22/05/05)

Los últimos partidos de Marruecos

Francia 2-0 Marruecos (Semifinal Mundial, 14/12/22)

Marruecos 1-0 Portugal (cuartos de final del Mundial, 12/10/22)

Marruecos – España 0-0, 3-0 en los penaltis (Octavos Mundiales, 12.06.22)

¿Cómo luce la escuadra croata en la Copa del Mundo? MetaDominik Levakovic (Dinamo Zagreb), Ivica Ivosic (NK Osijek), Ivo Grbic (Atlético de Madrid) defensa: Domagoj Vida (AEK Atenas), Dejan Lovren (Zenit St. Munich), Martin Erlik (Estados Unidos, Sassuolo), Josip Sotalo (Dinamo Zagreb) READ "¡Verguenza!" Por qué el jefe de Inglaterra, Southgate, es tan claro en Musiala | Deportes línea mediaLuka Modric (Real Madrid), Mateo Kovacic (Chelsea FC), Marcelo Brozovic (Inter de Milán), Mario Pasalic (Atalanta Bergamo), Nikola Vlasic (FC Torino), Lovro Mager (Rennes), Christian Jakic (Eintracht Frankfurt) Luka Socic ( Red Bull Salzburgo) ataquesIvan Perisic (Tottenham Hotspur), Andrej Kramaric (TSG Hoffenheim), Bruno Petkovic (Dinamo Zagreb), Mislav Orsic (Dinamo Zagreb), Ante Budimir (Osasuna), Marko Levaga (Hajduk Split).