¿Se acostó la Federación Alemana de Fútbol con Kenan Yildiz?

Tras un pase largo en diagonal de Can Ayhan, el joven no dudó mucho y disparó al ángulo lejano, golpeando primero el borde inferior del travesaño, luego el poste y finalmente dentro de la portería.

La participación de Yildiz en Turquía aún no está confirmada, ya que los jugadores sub-21 deben haber jugado tres partidos competitivos y el partido contra la selección alemana de fútbol no se considera un partido competitivo. Pero la motivación para cambiar la asociación disminuye cada vez más con cada minuto de uso. ¿Quizás la Federación Alemana de Fútbol llegó demasiado tarde para la selección germano-turca?

Pero todavía no ha habido intercambio, tal y como afirmó el propio jugador. Foto deportiva Destacó: “Jugué para Turquía desde que tenía menos de 17 años y estoy muy orgulloso de ello. Alemania nunca se puso en contacto conmigo y nunca se puso en contacto conmigo. Por eso no estaba la opción y no se hizo la pregunta”. “.