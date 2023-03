Bayern Munich: los fanáticos bromean en Instagram sobre los músculos de Thomas Müller Deportes

Thomas Müller (33) Causó algunas sonrisas con su última publicación en las redes sociales.

Aparece en el mismo Instagram con espinacas frescas, ya que ayudó al personaje cómico Popeye a ponerse súper musculoso. Con una amplia sonrisa, Müller también muestra sus músculos.

Los fanáticos también toman la publicación con humor y comparan a Mueller con otro Estrella del Bayern de Múnich.

Se puede ver a Mueller sosteniendo espinacas en su mano izquierda mientras flexiona sus bíceps en su brazo derecho. La flexión inusual de los bíceps es llamativa. A continuación hay más espinacas en una tabla de cortar.

El mediocampista ofensivo escribió: “Popey Spinat Power para nuestro hijo nato y Mukiman Choupo-Moting. Todos conocemos las espinacas, pero no siempre me di cuenta de lo bueno que contiene. Las espinacas tienen muchas vitaminas y antioxidantes. Es fácil cultivarlas”. propias espinacas, son muy bajas en calorías y ricas en minerales. No es de extrañar que Bob haya optado por las espinacas”.

Leer también

Los fanáticos encontraron la publicación divertida: “He estado esperando tu publicación semanal de nutrición más que el parón internacional” (239 me gusta). Otro usuario comentó: “Los que odian podrían decir que es Photoshop” (45 me gusta). Otro fan agrega: “Algunos dicen que es falso” (6 me gusta).

adidas también aprovechó la oportunidad para responder a la publicación. “La espinaca te hace fuerte”, confirmó el fabricante de artículos deportivos (299 me gusta).

fuego y puños Recepción infernal para los profesionales holandeses

Una selección de otros comentarios de los usuarios de Instagram:

“Prepárate para comerte el Manchester City” (12 me gusta)

“Goretzka se lleva la competencia” (23 me gusta)

“¿Leon Goretzka te dio entrenamiento muscular?” (17 me gusta)

“Estás compitiendo con Leon, tengo que decirlo” (21 Me gusta)

Alusiones a León Goretzka Ella señala el hecho de que el mediocampista Müller se ha convertido en una verdadera máquina de músculos en los últimos años. De acuerdo con algunos comentarios sarcásticos de los fanáticos, lo mismo ahora también se aplica a Müller, por supuesto, sin Photoshop por completo…