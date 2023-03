Apertura de temporada en Portimao! Los primeros cursos de formación en 2023

Se ha vuelto a llenar de gente en el circuito. Miller, el recién llegado a KTM, está en la carretera, y su ex compañero de equipo en Ducati, Bagnaia, también está en la carretera. Todos los puntos han sido elevados. Miller estableció un nuevo mejor tiempo de 1:46.120 minutos, pero Marigny lo empujó rápidamente, quien fue otro segundo más rápido.

Parece que está lloviendo en algunas partes del camino. Las gotas se pueden ver en las cámaras. Los conductores lo manejan con la precaución correspondiente. No todos se han ido todavía. La mayoría tiene un neumático seco blando en la parte delantera y un neumático seco medio en la parte trasera.

11:39 a.m. Moto2 T1: El resultado

Regresan algunos conductores, incluidos Bendsneyder, Dalla Porta y Canet. Todo el mundo está en slicks porque parece que la lluvia ha parado de nuevo. Sin embargo, grandes aumentos ya no son posibles.

Moto2 T1: Sin conducción

Los conductores actualmente no hacen ningún movimiento para salir a la pista. No está realmente mojado, pero tampoco está seco. Por eso no tiene sentido salir en este momento. Quedan menos de diez minutos en el reloj.