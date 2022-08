Bayern Múnich: ¡Sorpresa! Aquí es donde las estrellas comen curry en medio de la noche | regional

Fráncfort – Primero, los bávaros comieron Frankfurt Eintracht en una proporción de 6: 1. Luego estaba el curry como premio.

Viernes-sábado, 3:12 a. m.: en un snack bar de la famosa calle comercial “Zell” de Frankfurt, aparecieron repentinamente seis estrellas del Bayern de Múnich, incluidos Joshua Kimmich (27), Serge Gnabry (27) y Lucas Hernández (26). Con camisas rojas y blancas, de buen humor. Un poco antes, celebraron una victoria arrolladora en el inicio de la Bundesliga en el “Gibson Club”, la discoteca de moda.

Joshua Kimmich ordenó ocho perros calientes para él y sus hijos del Bayern de Múnich Foto: privada

Hossein Shroub, de 48 años, estaba de servicio en Best Wereshet in the City esa noche y dijo en el puesto de salchichas: “Pensé que no me veía bien. De repente, los jugadores del Bayern Munich se pusieron de pie con ropa de club y querían koreurst. Eran muy lindos y muy naturales… solo chicos divertidos.” Wurstbud es conocido por sus platillos picantes.

Serge Gnabry (izquierda) y Lucas Hernandez se comieron felices. Por cierto, Hernández se comió la segunda parte sin salsa. Arbusto: “Parece que no le gusta la salsa”. Foto: privada

Pero los jugadores no querían que fuera muy agudo. Arbusto: “Hice una combinación de salchicha de res de Frankfurt y hot dog. Sazoné un poco la salchicha con algo de calor, un poco de estilo libre y jambalaya. Significado: Un poco de polvo de curry clásico y una exótica mezcla especial de 17 especias.

Hussein Shroub con su amigo y colega Anton frente al snack bar en Zell Foto: Andrew Arnold

Los chicos se quedaron sin pan, y papas fritas en la casa. Hussein: Ocho clases cuestan 32 euros. Kimmich pagó a todos en efectivo. Quería invitar a los chicos, pero eso estaba fuera de discusión”.

Hussain vende salchichas al curry en Frankfurt desde 2015 Foto: Andrew Arnold

También hubo propina: 8 euros. Arbusto: No quería propina, fue un honor. ¿Cuándo se pueden ver estrellas así de cerca? “

El profesional de la barbacoa Hussain Shroub está satisfecho con sus clientes de alto perfil: “La gente de Bangladesh me llamó hoy y no podía creer que estas estrellas me compraran salchichas”. Foto: Andrew Arnold

Lars Obendorfer, propietario de “Best Worscht”, también está contento y ofrece un incentivo a los perdedores de Eintracht al principio: “Ofrezco a los jugadores de Eintracht alimentarlos gratis la semana que viene. Luego trabajarás de nuevo con la victoria”.

Esto es lo que comían los bávaros: salchichas camperas con dos mezclas de especias. Probado Bild: ¡delicioso! Foto: Andrew Arnold

Julian Nagelsmann está satisfecho con el gran comienzo tras la marcha de Tor-Grante Lewandowski (a Barcelona).

Entrenador del Bayern sobre el nuevo Bayern: “La energía viene en parte de los nuevos jugadores, pero también de los jugadores que llevan mucho tiempo. ¡Espero que el hambre se mantenga!”.