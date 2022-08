La relación entre el director deportivo Jonas Boldt y el controvertido director financiero Thomas Vestfeld ha sido tensa durante meses. El consejo de supervisión, presidido por el jefe de HSV, Marcel Jansen, evita tomar una posición clara en la lucha por el poder. El ex director atlético Michael Mutzel ha presentado una demanda ahora exitosa en la corte contra HSV y Boldt.

El director deportivo del Bayern de Múnich, Hasan Salihamidzic, habló de la asociación de Magath con el norte de Alemania. “Als Hamburger SV würde ich immer auf die Kompetenzen von Felix Magath zurückgreifen”, sagte der frühere HSV-Profi: “Er kennt die Stadt, die Führung, das Umfeld. Das ist, glaube fangels ich da Geregenegende, egendezen” Look.

El propio Magath no parece reacio a volver a trabajar en el fútbol profesional después de su exitosa misión de rescate en el Hertha, aterrizando contra el Hamburger SV. “Pero si no tienes un papel, todo lo que puedes hacer es mirar y cruzar los dedos, eso es todo lo que puedes hacer”, dijo. Aún no ha habido ningún pedido de HSV, pero Magath agregó con una sonrisa: “Estaré de regreso en Hamburgo el miércoles”. El miércoles se llevará a cabo un funeral por la leyenda del HSV Uwe Seeler, quien murió el 21 de julio, en el Volksparkstadion.