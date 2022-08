Lewandowski se disculpa con la afición del Bayern

Robert Lewandowski ha causado mucho revuelo en el Bayern de Múnich en los últimos meses. Con sus ataques públicos contra los campeones récord alemanes, el polaco provocó deliberadamente su fichaje por el FC Barcelona. El jugador de 33 años ahora se disculpó con los fanáticos del Bayern por su comportamiento.

Robert Lewandowski habló con los directivos del Bayern de Múnich la semana pasada y confirmó que todo estaba “bien” entre él y su ex club. Ahora el polaco también quiere enmendar la tensa relación con la afición del Bayern.

“Todos somos humanos después de todo, ¿verdad?”

En una entrevista con Sport 1, el jugador de 33 años se disculpó por sus comentarios y ataques públicos: “Sé que hirió a muchos fanáticos. Puedo entenderlos y no puedo evitar disculparme por eso ahora”.

Según el delantero, solo quería expresar sus sentimientos y no agredir conscientemente a nadie: “Era importante y necesario en ese momento dejar claro que estaba preparado para el cambio. Al final del día, todos somos humanos”. ¿verdad? Después de doce años en Alemania, estaba claro para mí: he terminado aquí. Quería dejarlo claro”.

Para muchos seguidores de los campeones récord alemanes, Lewandowski se convirtió en “persona non grata” con su fichaje por el FC Barcelona. Según el jugador polaco, también hay algunos aficionados que se han mostrado comprensivos con su fichaje: “En las últimas semanas me he encontrado en la calle con algunos aficionados que han expresado su comprensión por mi situación y me han deseado lo mejor. ”