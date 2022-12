Beatrice Agli se queja tras la aparición de “¿Quién sabía eso?”

a: claire weiss

Beatrice Egli quiere poner a prueba sus conocimientos generales la noche del martes (27 de diciembre) en “¿Quién sabía algo así?” Desafortunadamente, la diva del pop se avergüenza con las lagunas en el conocimiento. En retrospectiva, ella se queja: “¡Eso significa!”

HAMBURGO – Al principio no le fue mal a Beatrice Egli (34) en la versión XXL de “Quién sabe algo” en ARD. En una gira de duelo, aún podría vencer a la intermedia Carmen Nebel (66), pero aún se sienta junto a Elton (51) como compañera de equipo. Más tarde está sola en el banquillo.

Emocionado: Beatrice Egli falló pregunta tras pregunta

Allí tiene que responder tantas preguntas como pueda en un minuto. O al menos más que sus rivales Louis Klamroth (33) y Edin Hasanovic (30). “No quería subirme aquí para nada”, se queja Beatrice Egli, dirigiéndose al banquillo, “¡es horrible aquí!”. Dios mío, estoy tan emocionada”. Tal vez sea su entusiasmo lo que se interpone en su camino.

Beatrice Egli se ve visiblemente nerviosa en la silla caliente. © Capturas de pantalla / ARD

En un minuto solo logré responder dos preguntas correctamente. Louis Klamroth tiene al menos cuatro derecho, Edin Hasanovic cinco. Cuando se le preguntó a la cantante pop “¿La Sirenita es un símbolo de qué capital europea?” “Nueva Zelanda”, respondió torpemente la cantante de pop. El joven de 34 años tampoco sabe cuál es la mayor de las Baleares. Preguntas de las que uno bien podría saber la respuesta.

Media: como suiza, Beatrice Egli tiene que responder preguntas sobre Alemania

Pero es el excandidato del DSDS el que está más preocupado por una serie de cuestiones que tienen una clara conexión con Alemania. ¡No es de extrañar que viniera de Suiza! En consecuencia, Beatrice Egli puede haberse sentido un poco en desventaja. “Lo de los estados federales… tenemos cantones con nosotros. ¡Eso quiere decir!”, se quejó mientras salía del banquillo.

Pero la cantante no tiene por qué avergonzarse de su falta de conocimiento. Hasanovic y Klamroth también fallaron en las preguntas más simples. Así que Hasanović no pudo completar correctamente la expresión “agria…”. Y Klamroth cree que en el cuento de hadas “Caperucita Roja” se quema a la bruja malvada, no en “Hansel y Gretel”.

El cantante de pop debe ser consciente de los momentos embarazosos de todos modos. en un La cantante pop de “Beatrice Egli Show” ha revelado su momento escénico más desagradable. Fuentes utilizadas: Biblioteca de medios ARD