“El granjero busca esposa”: después de una boda redonda: ¡boda en Alban Court Farm! | entretenimiento

¡El chico (nombre) no puede decir “sí” con la suficiente frecuencia en el amor!

¡Boda en Court Dairy Farms! seguidor” Campesino busca esposa– ¡La candidata finalmente se casará con Nicole!

Le revela a BILD: “Nos casamos hace dos años, pero tuvimos que posponer la boda real en julio del año pasado debido a la muerte de un miembro de la familia. Ahora queremos casarnos en abril o mayo del próximo año en un castillo”. Nicole es el amor de mi vida”.

Pero, ¿quién es el granjero Kurt?

Desaparecido: el granjero lechero Kurt junto a su ex esposa Sonia. La pareja se conoció en 2012 en “Bauer sucht Frau”. boda 2014 Foto: Thomas Lownes

► Se dio a conocer durante la octava temporada de la serie RTL cuando se enamoró y luego se casó con la coprotagonista Sonja. Pero después de tres años, el matrimonio se rompió.

► “Después de eso”, afirma el productor lechero, llega a conocer y amar a Sabine (apodo: Lizzie). Los conocías del programa del domo de RTL “Se busca esposa de mi hijo”. Siguió una ruptura en 2016. “Terminó siendo un problema de distancia”.

El granjero Curt está feliz con Nicole

Ahora parece que finalmente encontró a la mujer de sus sueños en Nicole. A pesar de un breve período de tiempo para conocerse, la pareja está claramente encantada.

“El próximo año lo celebraremos con la familia más cercana”, dice Kurt. ¿Quién no está invitado? Obviamente su ex. Kurt a Bild: “Ya no estoy en contacto con ellos”.