Beauty Doc sobre Jamila Rowe: “Nadie quiere verse así”

Bastante incorpórea en el campamento de la jungla: Jamila Roo rara vez se ha visto así antes.

campamento en la jungla

“A veces te pierdes la pista”.

Al menos la bonita Rowe comentó sobre la autoironía. campamento en la jungla Lista de sus cirugías plásticas y procedimientos: Hyaluron en labios y mejillas. Botox en la frente. Jamila Rowe también la ayudó con los senos y la nariz.

Pero todo esto lo asombró: el Prof. D. Werner Mang es uno de los cirujanos plásticos más populares de Alemania. En su clínica en Lake Constance, sintió que cada fosa nasal en la industria del entretenimiento ya estaba bajo el quirófano. Revela que actualmente hay 800 personas en lista de espera. “Soy una estrella, ¡sácame de aquí!” La candidata Jamila Rowe nunca lo visitó: “Por supuesto que no”, dice.

En el entrevista Explica con Watson lo que podría haber sido diferente si lo hubiera contactado. – y lo malas que son las cirugías del filtro de la jungla.

Sr. Dr. Werner Mang: estableció su práctica de cirugía plástica en el lago de Constanza hace 33 años. Foto: www.imago-images.de / Lumma photo

Watson: ¿Estás viendo Jungle Camp?

Sr. Dr. Sarna de Werner: Naturalmente. Tienes que ver programas para eso. la gente Muévete para poder emitir un juicio. Jungle Camp es un espejo de nosotros Sociedad Al igual que la cirugía plástica. Incluso si ambos a veces me plantean preocupaciones sobre a qué conduce todo esto.

¿Cuáles son sus preocupaciones sobre Jamila Roo?

Soy un cirujano plástico muy estricto pero también confiable y exitoso. Y yo siempre digo: normal Gamal Sí, obsesión por la belleza no.

Después de sus muchas cirugías, Jamila Rowe ya no se describe como una belleza natural. La moda de la belleza sigue ahí.

Cualquiera que venga a la Bodensee-Klinik sabe que no soy fanático de las inyecciones labiales. Los labios inflables pertenecen al lago de Constanza, no la cara. Estoy en contra de las megatetas y las narices de Barbie. Pero todo esto fue hecho por la Sra. Jamila Rowe. Ha admitido haber tenido múltiples implantes mamarios, pero no recuerda cuántas veces se ha hecho un aumento de labios. Además, ¡su nariz es muy pequeña y tiene cicatrices!

Creo que su ejemplo repele a mucha gente que dice, por el amor de Dios, no quiero verme así. Ya me pregunto qué hizo el cirujano plástico allí. ¡Así que solo puedes sentir pena por ella! También es un problema médico. Te cuesta hablar. También en comida ¿Tienes problemas con eso?

“Puedo negar con la cabeza a los cirujanos plásticos que hacen labios así”.

Pero, ¿qué se supone que deben hacer a continuación tales ideales de belleza?

un montón personas influyentes Ella también tiene esos labios hinchados y esas tetas enormes. Cuando los jóvenes lo miran, piensan que también pueden volverse famosos si hacen eso. Pero esta es una sociedad enferma. Todo lo que puedo decir es que dejen de lado la cirugía plástica enfocándose en una apariencia tan extrema y, a veces, repugnante. Niego con la cabeza a los cirujanos plásticos que inyectan labios así.

El diez por ciento de nuestros pacientes en la Clínica Bodensee quieren que sus labios vuelvan a ser más pequeños. Algunas pacientes también quieren que sus senos vuelvan a ser más pequeños o que su nariz vuelva a ser normal. Es un modelo de negocio completamente nuevo. Gracias a Dios la tendencia se está revirtiendo. Nadie quiere parecerse a esta dama en el bosque.

Entonces, ¿no estuvo Pretty Roo bajo el quirófano contigo?

por supuesto no. Hubiera rechazado sus cirugías. No puedo imaginar a nadie haciendo desfiguraciones faciales como esa.

¿Qué es la verdadera belleza?

El ejemplo perfecto de belleza natural es Grace Kelly. Todo está ahí. Para los hombres, me inclino por el tipo griego temprano, con una nariz un poco más fuerte y pómulos altos, como George Clooney. Intento no volver a operar a las personas, sino ayudarlas a lograr la belleza natural.

Sr. Dr. Werner Mange en OR. Su hija Gloria dirige el spa médico en su Bodenseeklinik.Foto: dpa/Sven Hoppe

¿Es lo que hiciste bastante poco saludable?

Por supuesto, esto no es saludable si ha tenido tres o cuatro cirugías de mama. Esto puede provocar cicatrices y cambios en la glándula. Si se rocía los labios constantemente, puede provocar trastornos alimentarios con babeo constante. Pueden ocurrir alteraciones del habla. Las operaciones de Jamila Roy son médicamente inaceptables. Siempre dicen saludable el cuerpo Vive con un espíritu saludable. Pero las personas que fueron desfiguradas de esta manera por un cirujano plástico también fueron atacadas.

Veo unos 60 pacientes a la semana. Estamos entre un ocho y un diez por ciento de vuelta: esto incluye a la chica que quiere verse exactamente como Bella Hadid cuando tenga 14 o 15 años. Luego están las personas que se han hecho X estiramientos faciales y todavía piensan que son feas. Pero tampoco puedo ayudarlos. Y hay peticiones muy especiales. Uno quería quitarse una costilla para conseguir una cintura de Victoria Beckham. Pero yo no.

¿Se puede volver adicto a las cirugías y procedimientos plásticos?

¡Sí, esto es un gran peligro! No lo hagas a menudo. Hyaluron no debe hacerse más de una vez al año. No cada tres o cuatro meses, como mucha gente piensa. He tenido pacientes que se endeudaron mucho y vendieron sus casas solo para poder someterse a más y más cirugías. Por supuesto que no.