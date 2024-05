¿Hacer trampa en el concurso “El club del 1%”? Los fanáticos están discutiendo el gesto.

Los programas de concursos son una parte integral de la programación televisiva en muchos países. No sorprende que sea tan popular. Al fin y al cabo, los candidatos tienen posibilidades de ganar entre cientos de miles y un millón de euros en menos de una hora sólo con sus conocimientos y un poco de suerte. Al menos así se haría de manera justa. Sin embargo, los espectadores del concurso británico The 1% Club sospechan que dos de los participantes no siguieron las reglas.