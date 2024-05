¡Michelle De Ross y Chris Cromer son pareja!

Michel de Ros y Christian Cromer Instagram/thats.mi, Instagram/christian_kroemer

¿Hay algo de eso? Michelle De Ross (30) está oficialmente soltera. Ahora la ex finalista de Bachelorette está generando rumores sobre un posible amor. en Instagram La bella comparte un video en el que comparte situaciones cotidianas cristian cromer Ofertas. Desde entonces, los fanáticos se han estado preguntando si hay algo más entre ella y el TikToker. “¿Cuándo dirán finalmente que están juntos?”, “Haréis una hermosa pareja”. o “¿Sois pareja?”, son solo algunas de las extrañas reacciones en la sección de comentarios. ellos mismos se expresaron michelle Y Chris aún no lo ha hecho.

Michelle DeRos, ex soltera Doi Anoraganingrum / Imagen futura / ActionPress

Sin embargo, parece que no todos tienen un romance floreciente entre ellos. michelle Y Chris es el defensor. “Soy el Equipo Nico y seguiré estando. No puedo imaginar a ningún otro hombre además de ella. Eran simplemente una pareja de ensueño”.“, escribe un seguidor. Otro usuario se suma y expresa su suposición: “Mi sentimiento también me dice que Michelle y Nico volverán a estar juntos”.

Nico Griesert y Michel de Ros en julio de 2021 en Berlín prensa de acción

michelle Participó en la undécima temporada de The Bachelor y luchó por el corazón del Rosenkavalier Nico Greissert (33). Aunque ella solo quedó en segundo lugar en la gran final del programa de citas, los dos se conocieron después de que el programa salió al aire. Tras una relación que duró casi un año, anunciaron su separación en el verano de 2022.

Encuesta de opinión Ver la encuesta completa

Nauman florentino editor

al perfil