El príncipe Harry no mira a Brooklyn Beckham

Príncipe Harry: momento incómodo con Brooklyn Beckham

En un partido de fútbol entre Los Ángeles e Inter Miami, el príncipe Harry tuvo un extraño encuentro con el hijo mayor de David y Victoria Beckham. De camino a la sala VIP, el duque de Sussex fue fotografiado pasando junto a Brooklyn Beckham y su esposa, Nicola, sin mirarlos.

No está claro si los tres simplemente no se vieron entre la multitud. en las fotos quedailymail.co.ukSin embargo, se puede ver claramente que Harry y el descendiente de Beckham solo se cruzaron a unos metros de distancia, y también se notó que el ex rey giró su cabeza en dirección a la pareja por un breve momento, en Brooklyn, el Por otro lado, miró más allá de Harry al frente.