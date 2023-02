La estrella de ‘Bergdoktor’ Mark Keeler estropea su aparición en ‘Giovanni Zarrella Show’: el público está de su lado

Página principal Una calle ancha bordeada de árboles.

de: jonas arbas

Además de actuar, Mark Keeler también ama la música. Sin embargo, hubo poca evidencia de esto en “The Giovanni Zarrella Show”: llovieron críticas sobre su dúo “De tal padre, tal hijo” después de la actuación.

Offenburg – Tan pronto como finaliza la temporada actual de “Der Bergdoktor”, hay nuevas asignaciones para Mark Keeler (57): en “Giovanni Zarrella Show”, el actor, quien ha sido el mejor amigo de la serie ZDF desde la primera temporada. héroe d. Martin Gruber (Hans Siegel, 53) encarna su habilidad musical. Sin embargo, muy pocos quedaron convencidos por la apariencia, ya que apareció en Internet un poco más tarde…

Mark Keeler canta a dúo de swing en “Giovanni Zarrella Show”, acompañado de errores y errores

La sexta edición de “The Giovanni Zarrella Show” (25 de febrero) tenía menos de media hora cuando llegó la primera emoción de la noche: Mark Keeler y su hijo Aaron (30) aparecieron repentinamente entre la audiencia y dieron los primeros compases a el dúo There “Like Father, Like Son” para los mejores mientras suben al escenario. Pero la actuación no fue nada fluida.

El actor de ‘Der Bergdoktor’ Mark Keeler cantó el dúo ‘De tal padre, tal hijo’ con su hijo Aaron en el espectáculo de Giovanni Zarrella, una actuación que provocó el ridículo y el odio en línea (fotomontaje) © Captura de pantalla / ZDF / Die Giovanni Zarrella show

Al principio, la estrella de “Der Bergdoktor” se saltó brevemente la señal y despidió a su hijo, quien rápidamente murmuró sus primeras palabras mientras buscaba apresuradamente sus auriculares teatrales. La parte hablada y el intercambio de palabras entre padre e hijo parecían descoordinados, un hecho que también se reflejó en el mal momento de la improvisada rutina de baile swing. Finalmente, Mark y Aaron Keeler simplemente desaparecieron del escenario, dejando a un confuso Giovanni Zarrella que tuvo que gritar varias veces al hombre de 57 años antes de volver a ser el centro de atención.

‘The Giovanni Zarrella Show’ va a la ronda 6: ¿quién estaba allí? El pasado 25 de febrero tuvo lugar la sexta edición del “Giovanni Zarrella Show”. También en Offenburg hubo una lista de invitados repleta de estrellas con Roland Kaiser, Andrea Berg, Mark Keeler y Aaron Keeler, Bohr, Namica Wazzaz, Cimino Rossi, Nino Di Angelo, Wolkenfrey, Otti Freudenberg, Luca Hanni, Beatrice Egli, Florian Artists, Julia Lindholm Max Geisinger y Michael Schulte, Jenny Jurgens y John Jurgens, Tim Bendzko, Mighty Kelly y Adam Lambert. El próximo espectáculo tendrá lugar el 22 de abril y se grabará en Berlín.

La aparición de “Giovanni Zarrella Show” de Mark Keeler rompió en la red – “¡Cruel!”

Lo visto no fue bien recibido por la audiencia televisiva local: ni la canción ni la interpretación parecieron haber convencido a los televidentes del “Show de Giovanni Zarrella”. “Me pongo tan nervioso cuando no pueden moverse al ritmo”, criticó un usuario de Twitter por los errores de sincronización, mientras que otro tuiteó las voces: “Pero las notas realmente no tocaron”. Juicios duros como “cruel”, “trágico”, “vergonzoso” o “vergonzoso”.

Mark Keeler lanzó su nuevo álbum “Mein kleine Glück” recién el viernes 24 de febrero. Pero el tambor es diferente: “El álbum solo puede venderse lentamente”, predijo un espectador, y otro bromeó: “Si odio a una mujer, le daré un álbum de Mark Keeler. Lo siento”. Las reacciones de Offenburg también muestran que A algunas personas aparentemente les gustó la actuación. En su trabajo como actor, el hombre de 57 años se enfrentó a una decisión difícil: debido a la regla de los tres dedos, Mark Keeler en realidad no quería jugar en el ‘Bergdoktor’. Fuentes utilizadas: “The Giovanni Zarrella Show” (ZDF; edición del 25 de febrero de 2023), twitter.com