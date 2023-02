La estrella de Bergdoktor revela en una entrevista el futuro de Mama Lisbeth después del dramático final de temporada

Página principal local Fürstenfeldbrook grubenzel

Después de un ataque al corazón, el personaje de la serie Lisbeth Gruber está en el hospital. ©mm

La temporada final de “Bergdoktor” de ZDF terminó dramáticamente el jueves. ¿Cómo va desde aquí? Entrevista con la actriz y presentadora de la serie Gröbenzell Monica Baumgartner.

Gröbenzell – La actriz de Gröbenzell Monika Baumgartner (71) ha sido un personaje de culto en la serie ZDF del mismo nombre Bergdoktor-Mama Lisbeth Gruber durante 16 años. La escena final transmitida el jueves por la noche es dramática: Lisbeth Gruber está en cuidados intensivos después de un ataque al corazón, sus dos hijos cinematográficos Martin (Hans Siegel) y Hans (Heiko Rupprecht) están sentados en un lecho de enfermo.

Bergdoktor en ZDF: los fanáticos temen por mamá Lisbeth Gruber

Ahora, los fanáticos ansiosos de Bergdoktor necesitan mucha paciencia, porque la secuela no aparecerá en las pantallas hasta finales de diciembre. Pero el destino de Lisbeth Gruber se decidirá a fines de abril, cuando comience la filmación de la temporada 17 en Elmo sobre Wilder Kaiser.

Sra. Baumgartner, los fanáticos de Bergdoktor están preocupados. ¿Tienes que morir la muerte en serie?

Me hice la misma pregunta después de leer el episodio. Pero estaba seguro de que Lisbeth tenía que ir más allá.

¿Ya filmaste las escenas que suceden en la unidad de cuidados intensivos después de que termine la temporada, o aún no sabes qué pasará contigo?

No, todavía no se ha filmado nada más porque los libros aún no se han escrito. A los autores se les ocurrirá algo.

Ficción versus realidad: ¿A veces te sorprende lo emocionales que pueden llegar a ser los fans de Bergducer?

No. Dado que nuestros fieles seguidores han estado con nosotros durante años, ahora sabemos cuánto nos apoyan y simpatizan, tanto positiva como negativamente.

Mamá de Bergdoctor en entrevista: “Los fans siempre son muy amables conmigo”

¿Cómo lidias con eso cuando estás en Gröbenzell y alguien te pregunta sobre la serie?

Eso puede volverse aún más intenso ahora que el final de temporada ha sido tan dramático. He estado acostumbrado durante muchos años y los fanáticos siempre son muy amables conmigo.

También ha habido críticas recientemente. Al principio, los “métodos de trabajo poco realistas” de Bergdoctor fueron ridiculizados por médicos reales. Posteriormente se dijo en los foros de espectadores que la serie era “demasiado cursi” y estaba al borde de un “formato Rosamunde Pilcher”. ¿Puedes entender esto?

Para ser honesto, no puedo hacer eso. Un equipo de médicos nos acompaña desde el primer momento debido a condiciones médicas. También se sabe que hacemos películas y no transmitimos la realidad de una persona a otra. También recibí mensajes completamente diferentes, por ejemplo, que fue la temporada más emotiva que ha habido hasta ahora. Cada espectador lo ve de manera diferente, y eso es algo bueno.

¿Hans Siegel se retiró como Bergducker? Comentarios de la actriz Monica Baumgartner

Ya hay especulaciones y rumores de que Hans Sigl se retirará de su papel principal como médico de montaña. Incluso lejos de las cámaras, mantienen una relación cordial con sus compañeros de cine. ¿Sabes más?

No, no lo se. ¡El tema vuelve a surgir cada año y solo Hans Siegel puede responder por usted!

¿Qué otros proyectos, además de Bergdoktor, ha planeado este año?

Todavía se están discutiendo un par de proyectos en este momento, pero no podré comentar sobre ellos hasta que esté seguro.

Si pudieras preguntarles a los guionistas, ¿cómo te despedirías de tu BergDocker?

No he pensado en eso todavía. Estoy emocionado de ver lo que se les ocurre a los autores.

