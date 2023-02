Joko Winterscheidt hace una confesión conmovedora después de que el programa enloquece

Goku tuvo que “¿Quién me roba el show?” estar seguro.Foto: ProSieben

televisión

Era el estreno de ¿Quién me roba?. Por primera vez, el programa del domingo por la noche no estuvo a cargo de una celebridad, sino de un candidato comodín. Más precisamente, la actriz Helena, de 26 años.

En un final emotivo, derrotó por poco a Goku Winterscheidt en el episodio final del programa y le robó el espectáculo. Incluso si el sueño de Berlín se hace realidad, admitió el domingo por la noche antes de su debut: “No tengo experiencia con la moderación”. Por eso estaba tan nerviosa.

WSMDS: Seydou se burla de la presentadora comodín Helena

Pero, ¿qué se puede decir? Helena hizo su nuevo trabajo temporal con mucha más confianza. Y esto a pesar de que los distinguidos invitados no la trataron con guantes de niños. “Hagamos de tu sueño un momento inolvidable”, imploró Goku a todos los presentes al comienzo del espectáculo.

Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que el rapero Seydou comenzara a interrumpir. Joko acababa de anunciarle a Helena, cuando el rapero comentó descaradamente: “Estoy tan contenta de que tengas el programa”, “¡Con uno es suficiente!”.

Seydou trató directamente con Helena.Foto: prosieben

Jasna Fritsy Power trompetas entre ellos

La actriz Jasna Fritzi Bauer olvidó brevemente que Helena era una recién llegada a la templanza. “¡Oh, la conozco!” De repente tembló en medio de la introducción.

Antecedentes: para hacer que el programa sea más agradable, Helena, entre otras cosas, reprodujo las fotos de perfil de las redes sociales de sus amigos en las pantallas detrás de las celebridades. Una de esas personas le resultó familiar a Bao’er. Antes de que Helena pudiera continuar, agregó: “¡Saludos!” Había que decirlo en este punto…

Helena advierte a Goku de Winterscheidt

El director vino al rescate: para darle al menos un pequeño respiro de todo el ajetreo y el bullicio, el equipo de WSMDS ideó una campana de tiempo muerto. Cuando Helena presionó “Die Jahr-Sager” antes del partido, Johannes B. Kerner para aliviarla de la sobriedad durante unos minutos.

Felicitó al joven de 26 años: “Hiciste un gran trabajo”. Un juicio expresado por, por cierto, Seidou y Goku en el transcurso del espectáculo. Helena también pudo haber convencido a Old Hands de que no le dejaría quitarle la mantequilla al pan: “Esto no es razón para tener miedo de esa manera, es solo un juego”, exclama Joko Winterscheidt, por ejemplo, cuando estaba de pie. explotar.

Helen ha recibido muchos elogios por su moderación.Foto: ProSieben

Esto nuevamente fue provocado por el hecho de que estaba girando muy lentamente en una de sus carreras de prueba, por lo que perdió varios puntos. “¡Maaaaaaan!” Goku gritó con frustración. “Es realmente injusto”, comentó Seydou, “Fui rápido como un gato”. “No deberíamos haber fumado hierba en tu stand antes del espectáculo”, respondió secamente Joko.

Saidu obtiene una entrada en el “Libro Guinness de los Récords”

Fumar hierba o no: al final, el presentador pudo recuperar su programa. En la prueba final, Goku supera a Helena y cae de rodillas en completo alivio.

Por cierto, Siddu ganó con él. Después del cantante Bill Kaulitz y la actriz Bauer, el rapero dominical fue eliminado como la tercera y segunda mejor celebridad. Pero eso no es todo: Seidou también dejó el estudio WSMDS con una entrada real en el Libro Guinness de los Récords.

Se lo ganó al poder apilar siete donas una encima de la otra en 30 segundos para que los cinco segundos estén uno encima del otro. ¡Lo hice bien!