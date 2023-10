Bettina Pottinger acusa a Harald Schmidt y Stefan Raab

Página principal Una calle ancha bordeada de árboles.

de: Elena Rothhammer

Después de 17 años, Bettina Pottinger se despide de “Kölner Treff”. Poco antes de terminar su programa, la presentadora repasa su carrera y se toma en serio a Harald Schmidt y Stefan Rapp.

COLONIA – Bettina Pottinger, de 67 años, ha sido una estrella habitual de programas de entrevistas durante 30 años. Dirige “Kölner Treff” desde hace 17 años, pero con la próxima exposición (27 de octubre) marcará un límite. Finalmente, miró hacia atrás en su carrera y vio a algunos colegas ir y venir. Pottinger encuentra palabras demoledoras para Harald Schmidt (66 años) y Stefan Rapp (57 años).

Bettina Pottinger ajusta cuentas con Harald Schmidt y Stefan Rapp

Bettina Pottinger tiene una historia especial con Harald Schmidt. El showrunner del programa, Harald Schmidt, lo comparó, entre otras cosas, con ponche de huevo y una tapa de inodoro “que ningún hombre tocaría voluntariamente”. Y ahora la actriz de 67 años lo dice en una entrevista. construir.de: “Nunca me oculté como mujer gay, ni siquiera a principios de los años 1990, cuando comencé a aparecer en televisión. Por eso Harald Schmidt hizo este comentario escandaloso en 1996.” “Ningún picnic en absoluto, sólo una cosa ridícula, sólo un acto de hostilidad”.

Incluso entonces Pottinger no se rindió: asistió a su programa y expresó la opinión de Harald Schmidt a su audiencia. “Acabo de recibir esta invitación y decidí aceptarla conscientemente”, recuerda el nativo de Düsseldorf.

Pero todavía no le gustaba el sentido del humor de Harald Schmidt o Stefan Rapp. “Lo diré de esta manera: Harald Schmidt y Stefan Rapp han logrado algo histórico. Hicieron que el odio fuera socialmente aceptable en la televisión alemana. “Y entonces pensé: si esto es televisión, no quiero aparecer en ella”, dice Pottinger sobre las dos estrellas de televisión.

Ella nunca quiso estar en medio de este odio. “Decidí desde el principio que nunca quería ser una víctima. Por eso le di mi opinión delante de su público y salí ganador”, confirma Pottinger.

Antiguos supervisores de “Kölner Treff” Desde 1976: Alfred Bulick y Dieter Thoma

Desde 1981: Elke Heidenreich sucede a Alfred Bulick

Desde 2006: Bettina Pottinger y Achim Winter

Desde 2017: Bettina Pottinger, Miki Beisenherz, Susanne Link

Después del escándalo televisivo: así se siente hoy Bettina Pottinger sobre Harald Schmidt

Bettina Pottinger claramente no quiere guardar rencor. “Llévese la esponja. Ha tardado mucho en llegar y no ha dañado mi reputación. Me defendí en consecuencia, lo cual fue relativamente valiente de mi parte para los estándares de la época”, señaló. “¿Y cuál es su relación con Harald?” ¿Schmidt hoy?” “Ninguna relación. “No me gusta”, explica una celebridad en el programa de entrevistas.

Poco antes de despedirse de ‘Kölner Treff’, Bettina Pottinger hace un balance de su carrera y cuenta con Harald Schmidt y Stefan Rapp. © IMAGO / Future Image & IMAGO / Rudolf Gigler & IMAGO / Funke Photo Services

Es posible que ahora se esté concentrando primero en su despedida televisiva. Además, WDR emite cinco horas de programación especial con motivo de la despedida de Bettina Böttinger “Kölner Treff”. Fuentes utilizadas: construir.de