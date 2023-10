Casa de Verano de las Estrellas: Valentina hace llorar a su prometido

Can Kaplan muestra emociones en “Summer House of the Stars” 2023 con lágrimas en los ojos. Pero Valentina Doronina no quiere saber nada de la explosión emocional.

No pasó mucho tiempo hasta que los otros candidatos a la “Casa de Verano de las Estrellas” describieron a Valentina como un “completo desastre humano”. Y sí, en el nuevo episodio vuelve a mostrar su lado más sensible hacia su prometido Jan.

Después de un juego en alturas vertiginosas, Valentina vuelve a entrar en pánico por su miedo a las alturas -y porque Valentina es Valentina- e insulta a Can. De regreso a casa y un poco alejado de los demás, Jan se pone a llorar delante de Valentina y le abre su corazón: “Me he tragado mucho, ¿sabes? Tus palabras. He dicho cosas a veces… Nunca diría “algo así” para decírtelo. Siempre tienes tanto odio dentro de ti”.

“La casa de verano de las estrellas” 2023: Jan queda sorprendido por el odio de Valentina

Tal vez Valentina no pueda entender realmente a su prometido Jan porque la conversación aún no ha terminado y Jan sigue intentando explicarle su punto de vista. “Llegamos a esto con antecedentes preexistentes. Teníamos algunos puntos conflictivos que seguían surgiendo. Especialmente cuando algo no va bien, creo que siempre surge y nos lleva a nuestros límites. Al menos para nosotros, siempre Trate de ser muy reflexivo”, trate de comprender sus sentimientos porque creo que este es su programa y estoy aquí para apoyarlos. Pero no entiendo de dónde viene el odio”, afirma Kahn.

Valentina no se toma en serio Cannes en “La casa de verano de las estrellas”.

Valentina no lo permite y responde: “El odio viene por no poder decir las cosas”. Pero Kan no podía entenderlo: “Pero tú puedes. Tú mismo dijiste que no dejarías que nadie te impidiera hablar”.

Summer House of Stars: Hay un ambiente de crisis para Valentina Doronina y Kaplan. Foto de : RTL

Valentina simplemente objeta: “Por supuesto, pero aún así. Oh, no importa. No lo entenderás. Si siempre intentas culpar a la otra persona, no podrás trabajar en ello y crecer”. Comprenderse unos a otros se siente diferente de alguna manera. Incluso Bushido, un gran admirador de “Sommerhaus der Stars”, encuentra la apariencia de Valentina demasiado violenta. El argumento de Zico y Pia parece completamente inofensivo.

Estamos emocionados de ver si los dos permanecen juntos o no”. La casa de verano de las estrellas“-Maldecir y separarse, como tantas parejas en la casa de verano antes. Hay algunos contendientes para este año entre los candidatos en la “Casa de Verano de las Estrellas”.

Pero es probable que la relación dure más, porque la golpiza en la casa de verano, tras la cual también se denunció al personal de producción de la casa de verano, parece eclipsar los problemas cotidianos, o más bien unir a ambos.