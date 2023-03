Biatlón: los hermanos Bo anuncian públicamente los resultados positivos de la prueba Corona

Estado: 05/03/2023 10:43

Johannes Thingnes Bo y su hermano, Tareji, publicaron los resultados positivos de la prueba de coronavirus el sábado después de ganar la carrera de doble persecución en la Copa del Mundo en Nove Mesto, República Checa.

“No sabemos si lo teníamos o no. Pero John y yo tuvimos pruebas positivas con una racha débil”. El subcampeón Tarji Bo (34 años) le dijo a la emisora ​​noruega NRK.

Más atletas son corona positivos

Los escandinavos usaron protección para la boca y la nariz en la ceremonia de entrega de premios. “No creo que hayamos golpeado a nadie. Estábamos solos en el camino”. Tareji Bo dijo. Su compañero de equipo Sturla Holm Laigrid se había ido antes del inicio de la Copa del Mundo después de una prueba positiva, y el francés Quentin Fillon Mayet no apareció en la persecución debido a una infección con corona y regresó a casa.

Como en el tenis, por ejemplo, hay biatlón No hay reglas más específicas. El director de comunicaciones Christian Winkler de la IBU World Association le dijo a dpar el domingo. “Pero hay una recomendación clara de prestar atención a la salud de los deportistas”. Él dijo.

“Nos sentimos bien”

“Nos sentimos bien durante el calentamiento y en la carrera”. Tareji Bo dijo. También comenzaron para no perder puntos en la lucha por la clasificación general en la Copa del Mundo, porque no hay resultados negligentes desde esta temporada. Esto es lo que pasa cuando no puedes resolver la carrera. Johannes Thingnes lanzó un grito.

El sueco Sebastian Samuelsson mostró comprensión. “Entiendo que cuando lideras la Copa del Mundo, quieres correr. Muchos de nosotros le dijimos eso a la IBU cuando se introdujo el cambio de reglas. El riesgo es que algunos corran incluso si no están completamente sanos”. “ , dijo el campeón del mundo en la salida masiva desde Oberhof. Lo hizo en el Mundial de Francia a finales de diciembre.