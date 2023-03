Cinta en directo de Fórmula 1: Ferrari atraviesa un comienzo desastroso

“Gran parte del alerón delantero se ha ido”, dice Hulkenberg. Así que no tuvo una “oportunidad” en el primer período porque faltaba “mucha carga aerodinámica”. Luego, el alerón delantero se reemplazó más tarde en la carrera en lugar de hacerlo de inmediato.

Al principio de la carrera, dañó su auto. “El comienzo no fue perfecto, ni tampoco el primer ciclo. Algo debe haber sucedido en algún lugar. Así que debo haberme conectado en algún lugar sin darme cuenta”, reflexiona sobre “Sky”.

“Sabemos que no estamos donde queremos estar. Y sabemos que este no es el auto correcto”, reitera su evaluación de los días anteriores. “Pero tengo que mantenerme positivo”, dice.

Ya no puede quebrar a Sainz, por lo tanto, P5 para él al final. A diferencia del español, explica: “Hay [bei uns] No son las llantas, es el auto. “Solo necesitas más carga aerodinámica para tener una oportunidad.

Por lo tanto, definitivamente todavía hay “tarea” que hacer, dice el español, quien espera que el problema no ocurra en otras pistas, o al menos no tan extremo como lo es hoy.

El español confirma que Ferrari ha vuelto a comer neumáticos hoy. Así que el mismo problema que el año pasado. “Es tan malo como el año pasado”, dice Sainz. Y Red Bull y Aston Martin no tendrán este problema hoy.

En la clasificación final, cae del P15 al P16 detrás de Zhou. Pero, por supuesto, no hace mucha diferencia al final. Aquí hay una explicación muy breve dada por los anfitriones de la carrera:

18:34

¿Ha superado Alonso a Leclerc?

Por supuesto, la pregunta también surge en este contexto. ¿Habría subido Alonso al podio aunque no hubiera dejado a Leclerc: “Creo que hoy será P3 [für uns] Era posible”, confirma Monaga.

“Aston Martin corre rápido”, admite. Pero: “He tenido una cierta cantidad de protección sobre las personas detrás de nosotros y últimamente me lo he tomado todo con calma”, explica. “Pero Aston Martin vino de un poco más lejos, así que no lo sé exactamente”, dijo Leclerc.

“Bahrein también es una pista muy especial. Espero que en la próxima carrera el panorama vuelva a ser un poco diferente, pero no podemos contar con eso. Tenemos que trabajar y encontrar algo”, dice el piloto de Ferrari.