Boris Becker comparte un mensaje público a Anna Ermakova antes de la final de Let’s Dance.

El viernes por la noche (19 de mayo) la hija de Boris Becker, Anna Ermakova, estará en la final de Let’s Dance. En esta ocasión, el ex tenista tiene un mensaje para ti.

COLONIA — Su padre, Boris Becker, de 55 años, ha legado en gran medida la exitosa carrera de Let’s Dance a Anna Ermakova, de 23 años. Justo a tiempo para la gran final del espectáculo de baile de RTL el viernes por la noche (19 de mayo), el ex tenista habló con un conmovedor mensaje de video y se dirigió a su hija.

‘No podría estar más orgulloso’: Boris Becker sobre Anna Ermakova en el final de ‘Let’s Dance’

Aunque aún no se ha tomado la decisión final, las cosas no podrían ir mejor para Anna Ermakova en Let’s Dance. Semana tras semana, obtuvo excelentes calificaciones del jurado y estaba destinado a ganarse a una gran cantidad de fanáticos en este país. Ella tiene éxito en su objetivo de hacerse un nombre y romper con el “asunto de la escoba” de sus padres, y Papá Boris también parece muy impresionado por los logros de la ex estudiante de historia del arte.

Apenas unas horas antes de la gran final de “Let’s Dance”, la ganadora de Wimbledon compartió un emotivo mensaje con Anna Ermakova en Instagram. “Querida Anna, hoy es tu gran día y toda Alemania te está apoyando, y pase lo que pase, ya has conquistado los corazones de los alemanes”, dijo emocionado. “Tu talento, tu disciplina, tu desempeño y aún más tu personalidad son cosas increíbles y no podría estar más orgulloso”.

La impresionante historia Let’s Dance de Anna Ermakova Desde el espectáculo preliminar hasta las semifinales, Anna Ermakova anotó muchos puntos. En general, el promedio total de la viga es de 28,4 puntos, seis veces el joven de 23 años tiene el número total de puntos. Primero obtuvo su peor puntaje: cuando reconoció el vals de “See the Day” de Dee C Lee, obtuvo 23 puntos relativamente escasos.

‘Trae la dirección a casa’: Boris Becker comparte un mensaje con Anna Ermakova antes del final de ‘Let’s Dance’.

“Mi chica está en el gran escenario esta noche”, escribió Boris Becker en su mensaje de video, “Trae la dirección a casa”. Queda por ver si Anna Ermakova logrará o no la gran victoria al final, y su padre de “Let’s Dance”, el bailarín profesional Valentin, le desea “la mínima distracción y el máximo éxito”. Boris Becker finaliza su publicación con “Espero verte pronto lejos del centro de atención”.

Anna Ermakova debe haber estado muy feliz de que su famoso padre cruce los dedos por ella en público, incluso si definitivamente todavía está ocupada con los ensayos. No importa cómo se desempeñe en el piso RTL, ya sabe lo que le sucederá a continuación. Porque después de “Let’s Dance”, Anna Ermakova quiere hacer carrera en el mundo del espectáculo. Fuentes utilizadas: Instagram/ @borisbeckerofficial