¿Manchas de sudor en la parte inferior? Los fanáticos del Fernsehgarten quedaron sorprendidos con los pantalones mojados de Andrea Kiewel

de: Lisa Klugmeyer

¿Qué le pasa a los pantalones de Andrea Kewell? Eso es lo que se preguntan los fanáticos del parque de televisión ZDF después de que aparecen lugares antiestéticos allí.

Mainz – Andrea Kewell (57) da la bienvenida a sus invitados a la tercera edición del ZDF TV Garden el domingo. Con el mejor tiempo y un sol brillante, celebra los años 80 y 90 con, entre otros, Joachim Lampe (58), Gildo Horn (60) y Uli B. (44). Pero tal vez su estilista simplemente no estaba preparado para el clima de verano, y el kiwi tiene manchas húmedas en lugares bastante vergonzosos.

Accidente de moda en el jardín de ZDF TV: Andrea Kewell intenta explicar los pantalones mojados

ZDF TV Garden y Andrea Kiewel rinden homenaje a los años 80 y 90 el domingo. También estará el campeón mundial de jojo, Simon. El estudiante muestra lo que puede hacer y antes de que se le permita al Kiwi hacer yo-yo, el médium tiene que darse palmaditas a sí mismo primero. Irónicamente, trata de explicar las indeseadas manchas de sudor en su trasero: “Me derramé agua en la blusa. Por eso estoy mojada”.

Sweat Slicks Below y 90s: Lo mejor de ZDF TV Park el 21 de mayo en imágenes

De hecho, Andrea Kewell podría estar súper sexy con sus jeans y blusa de raso azul. El presentador de televisión del jardín solo puede envidiar a los espectadores que han captado lugares con sombra a estas temperaturas. “Me gusta. Hace mil grados aquí”, gimió y se agarró la cabeza.

“ZDF TV Garden 2023” Este es el conocido programa de eslogan hasta ahora 28 de mayo de 2023: Mercado de pulgas 4 de junio de 2023: Discox 11 de junio de 2023: Juegos de césped 25 de junio de 2023: Concierto de Schlager 30 de julio de 2023: Mallorca 13 de agosto de 2023: Festival Schlager 03 de septiembre de 2023: Una roca en el jardín 10 de septiembre de 2023: Tiergarten 24 de septiembre de 2023: Oktoberfest (fuente: Ticketservice.zdf.de)

¿Manchas de sudor en la parte inferior? Los fanáticos del Fernsehgarten quedaron sorprendidos con los pantalones mojados de Andrea Kiewel

Las manchas no deseadas en los jeans de Andrea Kiewel son, por supuesto, un placer para la red. “¿Por qué le echas agua en la blusa?”, pregunta un usuario de Twitter confundido. Obviamente, no entendió la ironía. “¿Qué hay de los pantalones de la Sra. Keevil en la parte de atrás, por favor?” “¿Son intencionalmente azul oscuro en la parte inferior, o qué?”, ​​Preguntó otro fanático. ¿Kiwi suda agua? Tal vez use menos poliéster”. “El diseñador le regaló a Kiwi un par de pantalones en particular”, está segura esta fan.

¿Qué le pasa a los pantalones de Andrea Kewell? Eso es lo que se preguntan los fanáticos del parque de televisión ZDF después de que aparecen lugares antiestéticos allí. (Imagen compuesta) © ZDF / Fernsehgarten Episodio 3 del 21 de mayo de 2023

Otro momento bochornoso: en el jardín de ZDF TV el 14 de mayo, Stefano Zarrella recibió el apoyo de su familia. Sin embargo, su tío había estado viendo a la moderadora Andrea Kewell y provocó un extraño momento televisivo. Fuentes utilizadas: ZDF/Fernsehgarten, episodio 3 el 21 de mayo de 2023