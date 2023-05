Boris Becker lo tiene claro: los duros retos de Roland Garros son mérito de Alexander Zverev

“París llegó en el momento justo”, explicó Alexander Zverev. Boris Becker en el podcast de Eurosport Das Gelbe vom Ball.

Puede sonar extraño, pero las puras tensiones de la competencia de Grand Slam (el mejor de cinco, incluso siete partidos en dos semanas, el agotador juego en la arena) podrían estar jugando en las cartas de Zverev.

“Creo que está muy en forma y encuentra su camino en el juego a través de la lucha”, dijo Baker. “Este siempre ha sido el rasgo de Sascha”.

Efectivamente, la historia de los Grand Slam del campeón olímpico está marcada por muchas peleas en cinco sets. Zverev a menudo fue capaz de “dar un paso más allá” cuando las cosas se pusieron difíciles, afirma Becker.

Grand Slam tenis “Es diferente, no es el primer set o la primera hora lo que cuenta, sino el último set o la tercera, cuarta y quinta horas. Por eso no he perdido la esperanza con Sasha todavía”. Sin embargo, el nativo de Hamburgo debería aspirar a victorias suaves en la primera semana para obtener reservas en las rondas decisivas.

Becker anima a Zverev: “Si el nudo explotara…”

El primer obstáculo parece posible, ya que es contra Lloyd Harris. El sudafricano está lejos de su mejor momento desde la temporada 2021 cuando subió al puesto 31 en el ranking mundial. Además, no le gusta la tierra batida y Harris también perdió las tres comparaciones anteriores contra Zverev.

Si el jugador de 26 años está a la altura de su papel de favorito, podría ser la primera chispa para la Gran Inauguración de Francia. “Si el nudo se rompe, puede ocurrir muy rápidamente”, cree el experto de Eurosport Becker. Pero nadie se atreve a soñar con viajes como el del año pasado.

En ese momento, Zverev noqueó a Carlos Alcaraz en los cuartos de final y tuvo una actuación impresionante en las semifinales contra el campeón récord Rafael Nadal, hasta que se rompió el triple ligamento del tobillo derecho al final del segundo set.

Becker: “Zverev no está entre los ocho candidatos”

El camino de regreso fue rocoso, largo y aún no había terminado. Incluso tuvo que ceder su lugar como cabeza de serie número uno en Alemania a Jan-Lennard Struve, que ocupa el puesto 26 en el mundo. Una posición delante de la estrella. “No lo veo entre los ocho favoritos para Roland Garros en este momento”, dice Becker.

Big 3: Becker nombra a los principales favoritos para el Abierto de Francia

Los logros de los últimos seis meses dan la razón a la leyenda del tenis alemán.

Otro problema surgió de esto. “El vestuario lo ve, por supuesto. No importa quién esté cerca, ahora puedes calcular tus posibilidades contra Sasha. El fenómeno opuesto se puede observar en Alcaraz. La mayoría de los oponentes en realidad perdieron con Carlos en el vestuario”. Becker explica.

Los partidos más largos son mejores para Zverev.

Fue lo mismo con Zverev hace un año. “Tiene que ganarse y luchar por esta recompensa, este respeto”. Los juegos en una distancia de maratón de cinco grupos son especialmente apropiados.

“París le sienta bien”, afirma Becker, “y si vuelve a ponerse en forma allí y pierde su baja confianza en sí mismo, un partido más largo es mejor para él”.

Con el ganador del mundo: Zverev al inicio sin ningún problema

