Borussia Dortmund: Terzic nunca hizo eso: un cambio radical para Sahin

Aún no se ha disputado ningún partido oficial, pero Nuri Sahin (lea más sobre él aquí) ya ha conseguido tener de su lado a los aficionados del Borussia Dortmund. Es cierto que, como ex campeón de Jurgen Klopp, no fue demasiado difícil. Sin embargo, Sahin pudo sumar puntos preparando su forma de entrenar.

Por otro lado, puede convertirse en un volcán, como solía hacer Jürgen Klopp. Sahin también es muy consistente en el Borussia Dortmund. Hay una cosa que lo diferencia completamente de su predecesor.

Borussia Dortmund: Sahin apoya a sus profesionales

Cuando el Borussia Dortmund perdió por 4-0 el primer amistoso de su viaje a Asia, Sahin no pudo aguantar. Hizo un anuncio público a sus jugadores: “Sólo porque los muchachos están cansados, no puedo decir que no se preocupen”. “Si no haces lo básico, no jugarás”.

Un duro camino que volvió a tomar recientemente. “Si el jugador no hace lo mismo, será expulsado por muy bueno que sea”, amenazó Sahin. También enfatizó que no quiere reemplazar a nadie que no lo merezca. Este tipo de anuncios públicos eran impensables en el Borussia Dortmund con Edin Terzic.

Sahin se comporta diferente a Terzic

El ex entrenador era conocido por no hacer declaraciones públicas negativas sobre los jugadores ni ofrecer reprimendas. Frases como “Sabemos los temas en los que debemos trabajar” o “Sólo expresaremos nuestras críticas internamente” formaron parte de casi todas las ruedas de prensa.

A esto también contribuyó que los críticos quisieran describir al BVB como un “oasis de lujo”. Según el lema: Hagan lo que hagan los jugadores, están protegidos del exterior y envueltos en algodón. Algunas personas también pasaron por alto las obvias palabras públicas para despertar a los jugadores después de fases o partidos débiles, casi como una contraparte del Bayern, donde sólo te sientes satisfecho cuando ganas de manera dominante.

Borussia Dortmund: ¿Sahin despertará la ambición?

Sahin ahora puede inculcar esta codicia y ambición en el equipo con su comportamiento y sus declaraciones al mundo exterior. Una entrevista de Niklas Süle indica que no sólo expresa su opinión públicamente, sino que también trata internamente con los jugadores de forma muy abierta.

El central le dijo a Sport 1: “Esto es lo que hizo [Sahin] Lo que más destaca es que te cuenta sus expectativas directamente a la cara. Sabes exactamente dónde estás parado en todo momento”.