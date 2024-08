Eintracht Frankfurt: Koulerakis quiere irse a otro club de la Bundesliga | deportes

Es schien doch alles klar. Eigentlich…

Transfer-Schock für Eintracht Frankfurt: Wunschkandidat Konstantinos Koulierakis (20) wechselt vermutlich nicht nach Frankfurt. Weil Wolfsburg dazwischen gegrätscht ist. Der Liga-Konkurrent bot für den Verteidiger von PAOK Saloniki 15 Millionen Euro Ablöse – und bekommt deshalb wohl den Zuschlag.

CL-Kracher jetzt LIVEHIER das Rückspiel Fenerbahçe gegen Lille gucken! Quelle: BILD

Noch am Dienstag waren sich alle Eintracht-Bosse sicher, dass Koulierakis kommt und damit Nachfolger für den zu Paris St. Germain gewechselten Willian Pacho wird. Die Verhandlungen schienen abgeschlossen, die wichtigsten Fakten klar. Der griechische Nationalspieler bekommt einen Vertrag bis 2029, der Verein rund 10 Millionen Euro Ablöse.

Einziges Problem: der Zeitpunkt des Wechsels. PAOK, aktuell Meister, war gestern in der Champions-League-Qualifikation an Malmö gescheitert (2:2 und 3:4), spielt jetzt in den Play-offs um die Qualifikation für die Europa League. Gegner am 22. und 29. August entweder Shamrock Rovers oder NK Celje.

Diese Spiele soll Koulierakis noch für seinen Heimatklub bestreiten. Dann wechselt er in die Bundesliga. Mit großer Wahrscheinlichkeit zum VfL Wolfsburg!

Denn nach BILD-Infos ist klar: Ein Nachverhandeln gibt es mit Eintracht nicht. Das finanziell lukrativere Angebot aus Wolfsburg für PAOK und den Spieler wird die Frankfurter nicht dazu veranlassen, das eigene noch mal aufzustocken.