Brasil y Argentina consiguieron billete, una media tabla muy reñida

Los goles son el gran problema de colombia , que no marca un gol desde la décima jornada. Al menos los colombianos sumaron un punto en su partido en casa contra Paraguay y terminaron el año con un puesto de clasificación directo. Irónicamente, están empatados a puntos con Perú, ¡por diferencia de goles! Perú Segundo equipo en ganar los dos partidos. Los peruanos primero derrotaron a Bolivia y luego se abrieron camino hacia Venezuela, que nuevamente resultó inhóspita. Gianluca Lapatula y Christian Guevara marcaron en ambos partidos. Marca el primer puesto de playoffs de Blangroja desde el día del partido.

Chile Temprano vencieron a Paraguay para subir al cuarto lugar y aparecer en la nube nueve, pero la alegría duró solo unos días. Le siguió una amarga derrota ante Ecuador en Santiago y el equipo fue nuevamente eliminado de la lista de clasificación. Para colmo, Arturo Vidal fue expulsado y ahora se perderá al menos el partido contra Argentina en enero. Sin embargo, los chilenos siguen huyendo. Uruguay Uno de esos equipos que no encuentran su ritmo. Después de cinco partidos sin ganar, los uruguayos vuelven al séptimo lugar. La buena noticia es que están a solo un punto de los tres equipos que les preceden. “Tenemos que ganar. No va a continuar hasta el próximo año, creo en estos jugadores. Tenemos que mirar hacia adelante y luchar ahora”, dijo el seleccionador nacional Óscar Tabárez.

Bolivia Uno de los equipos que le ganó a Uruguay, esos tres puntos los mantienen en el sueño mundialista. Los bolivianos son actualmente octavos, pero están a solo dos puntos del cuarto clasificado, Colombia, y aún está por llegar un encuentro cara a cara. Después de la clara derrota en Perú, el equipo realmente no aceleró el ritmo que nadie hubiera creído posible. Después de perder el partido en casa Paraguay Colombia ganó su primer punto con el nuevo seleccionador nacional Guillermo Barros Shelotto y seguirá ganando terreno. Aparte de Brasil, el equipo solo se enfrentará a rivales directos en el resto de los partidos, lo que promete. Venezuela Mientras tanto encajó una tercera derrota seguida y así quedó efectivamente eliminado.

4 – Ecuador no ha marcado en partidos consecutivos en casa. Ecuador ya había logrado esa racha en dos eliminatorias mundialistas. En ambas ocasiones compraron el billete (Corea/Japón 2002 y Brasil 2014).

5 – Colombia y Paraguay no anotaron en tantos partidos como empataron 0-0 en Barranquilla el día 14. Esta es la racha negativa más larga para cualquiera de los dos equipos en este partido.

11 – Brasil ha ganado sus últimos once partidos como local en las eliminatorias sudamericanas. Esta es la racha ganadora más larga jamás registrada por un equipo en este torneo.

12 – En el duodécimo intento, Ecuador finalmente logró obtener su primera victoria en Chile como parte de las eliminatorias para la Copa del Mundo. se paró ante La Roja Nueve victorias y dos empates ante Santiago de Chile La Tri para registrar.

24 – Perú no ha ganado un partido de clasificación para la Copa del Mundo en Venezuela durante varios años, y ahora ha llegado a su fin una racha de cinco partidos sin ganar en la Copa del Mundo. Vinodinto (un empate y cuatro derrotas).