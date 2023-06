Brecha de presa en Ucrania: tal es la situación en la central nuclear de Zaporizhia

La explosión de una represa en el río Dniéper no solo impone un devastador desastre de inundaciones en Ucrania. El agua que fluye también podría afectar el curso posterior de la guerra. Se está desarrollando un enorme stand abierto en la planta de energía nuclear de Zaporizhia, como muestran las imágenes de satélite.

El desastre de las inundaciones en el sur de Ucrania provoca cambios masivos en Dnipro. El embalse de Kachowka, que solía tener 230 kilómetros de largo, comenzó a drenarse sin obstáculos después del colapso de la presa en Nowa Kachowka.

Imágenes satelitales recientes muestran que una semana después de que se destruyera la barrera, gran parte de la vasta extensión de agua entre Nikopol en la orilla norte y Enerhudar en el sur ha desaparecido.

Esto crea una situación completamente nueva para los ucranianos en la orilla norte y para las fuerzas de ocupación rusas en la orilla sur del río Dniéper. Hasta ahora, han estado separados unos de otros por la gran extensión de agua del embalse de Kachowka.

Pero en una semana, el nivel del agua bajó ocho metros. El embalse está casi completamente vacío entre Nikopol y Enerhudar. Según las estimaciones, el embalse más grande de Ucrania hasta la fecha ha perdido más del 70 por ciento de su masa de agua y está comenzando a secarse desde los bordes. Grandes franjas del lecho del lago se abren al sol.

Las imágenes del espacio muestran cómo aparece una nueva sección, en gran parte expuesta, en medio del frente de casi 1.000 kilómetros en Ucrania. Al nivel de la central nuclear de Zaporizhia (enlace del mapa), el ancho del embalse era de cinco a diez kilómetros hasta hace poco.

Ahora, en medio de un embalse vacío, el Dniéper retrocede hacia un lecho de río nuevo, estrecho y retorcido. En su punto más angosto, la corriente residual parece tener solo unos buenos 400 metros de ancho.

Desde el fin de semana pasado, ha sido claro: la piscina de enfriamiento de la planta nuclear ha sido cortada de su suministro de agua dulce. Los seis bloques de reactores han sido cerrados. Sin embargo, la planta de energía todavía necesita agua para enfriarse de forma continua a fin de evitar un posible derretimiento del núcleo.

expertos Organización de Energía Atómica del OIEA Supongamos que la cantidad de agua almacenada en la piscina debería ser suficiente para “varios meses” de refrigeración. Sin embargo, todas las esperanzas se basan en el hecho de que la presa del embalse no sufra daños y que la planta de energía nuclear no se quede atrapada entre frentes en los próximos meses.

Sin embargo, esto da miedo: antes de que se rompiera la presa, el embalse tenía entre cinco y diez kilómetros de ancho en este punto. El ejército ruso ha estado estacionado en la orilla sur desde las primeras semanas de la guerra, y también controlan el sitio de la planta de energía nuclear allí. Los sitios ucranianos más cercanos hasta la fecha están en la orilla norte, al este de Nikopol.

El colapso de la presa no solo pone en peligro el suministro de agua de refrigeración para la central nuclear ubicada en la orilla sur del embalse. El desastre también podría cambiar la situación militar en la región: a medida que avanzaba la guerra, el terreno creado podría crear una nueva zona operativa en el flanco expuesto del ejército ruso. Un tanque vacío tarde o temprano puede convertirse en parte de la zona de combate.

Según los informes, la orilla sur del embalse de Cachuca anteriormente estaba fortificada de manera relativamente débil. Hasta ahora, el ejército ruso solo tenía que temer los ataques de las unidades de comando ucranianas con botes. Después de la ruptura de la presa, la franja de playa cada vez más ancha parece haber quedado expuesta. Para asegurar esta área, los rusos tendrían que mover más unidades de tropas a una parte del frente que hasta ahora había estado en gran parte sin incidentes.

Las últimas imágenes del área son del satélite europeo de observación de la Tierra Sentinel 2 tomadas el 13 de junio: las plantas de energía nuclear en Enerhodar están en la parte inferior derecha de la imagen, parcialmente cubiertas por nubes. Por otro lado, la imagen comparativa es del 5 de junio: se puede ver la situación en el embalse justo antes de la rotura de la presa.

Tanque de agua de enfriamiento en la planta de energía nuclear de Zaporizhia: este detalle muy ampliado de una imagen satelital muestra la planta de energía nuclear el 9 de junio bajo un cielo despejado. (Foto: © Planet Labs GmbH)

La destrucción de la represa en Nowa Kachowka revela una tierra que ha estado bajo el agua durante casi setenta años. En condiciones climáticas de verano, el subsuelo fangoso puede endurecerse parcialmente. Después de todo, antes de las inundaciones de la década de 1950, la tierra aquí era mayormente sólida con calles, plazas y asentamientos enteros.

La presa Kachowka en sí no se muestra en esta sección. Los restos de la presa se encuentran unos 120 kilómetros río abajo hacia el suroeste. El agua que queda en el tanque vacío continúa fluyendo. La presa destruida en Nowa Kachowka ya no pudo contener el río Dnipro. W: Esto no va a cambiar pronto. Las vulnerabilidades son demasiado grandes para solucionarlas rápidamente. Además, la presa sigue estando en tierra de nadie entre los frentes.

Como resultado, el embalse de Kachowka continuará secándose. El operador de la central hidroeléctrica ucraniana también anunció que reduciría la descarga en otras represas en el río Dnipro. La intención declarada de Ukrhydroenergo es almacenar agua para generar energía el próximo invierno.