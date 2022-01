“Buenos Aires está más tranquila de lo habitual” – 11FREUNDE

Christian Pyarowski, ¿En qué situación te encontrabas: emigrando a Argentina, enamorado del fútbol local o de alguna otra forma? Había estado en Argentina y América Latina varias veces antes de ir a Buenos Aires. Vi mucho fútbol y fui a muchos estadios porque había trabajos icónicos aquí y allá. Tuve la idea de ir a Buenos Aires, en un momento, en el Estadio Arquitecto Ricardo Etseverie, escribió Oste en Ferrero-Carl, un club de segunda división del distrito de Caplito. Ahora menciono mi club en Argentina, pero mi primer lugar es Hansa Rostock. Me gustó tanto la página del vecindario que pensé que quizás vivir aquí me haría más feliz y estaría más cerca del club. Así es hasta el día de hoy. Entonces la pasión por el fútbol argentino fue lo primero.

Trabajas como guía turístico en Buenos Aires. ¿Ofrecen también viajes de fútbol en este entorno? No, pero de vez en cuando ofrezco recorridos gratuitos de recorridos de fútbol por la ciudad a particulares. Su compañero de trabajo Christophe Byrman, entre otros. Recientemente he estado viajando mucho personalmente en el sur del país, especialmente en la Patagonia. Persigo mi propio pequeño proyecto y voy a muchos estadios en lugares remotos. Me mantengo en contacto con la gente de allí y trato de averiguar qué los motiva y qué les da importancia el fútbol. Porque la Patagonia es tan grande, más grande que Alemania. Por supuesto, hay puntos turísticos, pero en rincones completamente diferentes, por ejemplo, hay muchas ubicaciones de mineros.

¿Qué es lo que más te impresionó del fútbol argentino?

Todo el mundo vive este juego de forma diferente. Algunos están particularmente impresionados con lo que está sucediendo en el césped. Para mí, esta es más una ocasión que la principal razón de mi carisma. Me interesa más lo que sucede en el estadio. En el estadio, suelo mantener la vista en la grada. Fui a mi primer juego en Rosario con los Newells Old Boys. Lo que sucedió allí, la forma en que la gente cantaba allí, cómo sucedió la vida familiar en el stand me fascinó, continúa hasta el día de hoy. Me fascinaba la forma en que se jugaba al fútbol en Argentina.