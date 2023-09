Bundesliga: transmisión en vivo del BVB vs Heidenheim | Deportes

30 minutos 21:01 Después de un pase bien construido, Heidenheim quiere pasar al flanco derecho, obviamente más enérgico. Pero Denkishi no tiene un punto de referencia en lo profundo del campo contrario y tropieza.

27 minutos 20:58 Dinkji centra desde Traore por la derecha dentro del área y dispara desde 15 metros. El tímido tiro raso no supone ningún problema para Koppel, que esconde el balón debajo de sí.

26 minutos 20:57 ¡El Dortmund brilla con el tercer gol! Una vez más el BVB movió la clase hacia el lado derecho, donde Wolfe tiene espacio y está plano en el área. Allí encontró a Sabitzer, quien en el primer contacto disparó raso y desviado del poste izquierdo.

24 minutos 20:55 …Beste saca un córner desde la derecha y apunta al segundo palo, donde se esconde Kleindienst. Sin embargo, del atacante sale a la piel una punta negra y amarilla, que solo se puede limpiar.

23 minutos 20:54 El FCH presionó por primera vez al rival en el tercio de ataque y en el flanco derecho acabó en duelo con Schlotterbeck para Dinkçi. La defensa central corta la esquina de manera constante.

20 minutos 20:52 De repente, tras un pase en profundidad, Sabitzer quedó libre en el área de salida, pero su disparo raso al ángulo derecho no fue detenido brillantemente por Müller: ¡fantástica defensa del portero del Heidenheim!

20 minutos 20:51 Actualmente el Dortmund gestiona los acontecimientos sin dar ningún impulso ofensivo. Parece que Heidenheim ha sido derrotado y primero tiene que sacudirse.

Es una primera fase agridulce para el Heidenheim, que causó una buena impresión en los primeros minutos e introdujo sus primeras tácticas de ataque. El escalador ahora debe encontrar una respuesta rápida para volver al juego. Sin embargo, el BVB sigue controlando lo que sucede y Heidenheim es fundamental en la defensa.

15 minutos 20:45 Tour al Borussia Dortmund, 2:0 por Emre Can



El Capitán mantiene la calma y se desliza hacia la esquina izquierda. Müller, en cambio, se dirigía hacia la otra esquina: se le podía cargar de la forma clásica.

14 minutos 20:44 El árbitro vuelve a mirar el lugar del accidente y concede un tiro penal. La decisión es comprensible debido a la protuberancia del brazo de Maloney.

12 minutos 20:44 Brand intenta pasar el balón más allá de Maloney dentro del área penal, solo para golpear el brazo extendido del defensor. En este caso podrá intervenir el VAR.

10 minutos 20:42 ¡El primer acercamiento de gol del FCH! Beste se mueve con precisión por la derecha, Traoré va hasta la línea de fondo del área y busca un delantero en el centro. Schloterbeck mantiene el pie en el primer palo y saca el córner, que el Dortmund remata de cabeza.

7 minutos 20:37 Tour al Borussia Dortmund, 1:0 a Julian Brandt



¡El BVB se adelanta! Tras un buen pase en diagonal, Mallen ganó espacio por la banda derecha para cruzar al centro del campo. Allí el escalador corre tan corto que el balón rebota de Kahn a Brand en el borde del área. Desde diez metros de distancia, el centrocampista patea el balón por debajo del travesaño desde una posición media derecha.

El Dortmund controla lo que pasa sin llegar todavía a resultados claros. El FCH se hace con el tercero y es rápido en los duelos. El novato en la persona de Mainka también recibe con la cabeza un centro de media cancha de Bensibene.

3 minutos 20:33 El BVB toma posesión del balón inmediatamente y quiere presionar directamente la portería contraria. Entonces Ben Sabeeny intentó intentarlo desde la segunda línea, pero sólo chocó con la árbitro, Rachel, desde la mitad de la banda izquierda. El BVB dominó en los primeros minutos.

1 minuto 20:30 ¡El tercer día del juego ha comenzado! El árbitro Tobias Reichel aprobó el partido en el que el Dortmund jugará de amarillo y negro y el Heidenheim de blanco.

20:14 Ambos entrenadores cambian dos veces respecto a la semana anterior. El técnico del Borussia Dortmund, Terzic, traerá a Sule en lugar de Hummels en la defensa central y a Adeyemi en lugar de Nemisha en la delantera; Brand potencialmente regresará al mediocampo central y podría brindar más creatividad desde esa posición. El jefe Heidenheim Schmidt coloca al veterano Thewerkopf en el lateral izquierdo en lugar de Forenbach, en lugar del delantero Beringer, Beck debería garantizar un mayor equilibrio en el mediocampo.

Aunque el Heidenheim no se encuentra actualmente en una buena posición con cero puntos, en sus dos primeros partidos no ha carecido de oportunidades. En términos de puntos esperados, son incluso los octavos mejores de la liga, sólo un lugar detrás del rival de hoy. El prometedor equipo, que hasta entonces había disparado a portería 30 veces, se mostró especialmente convincente en su estilo ofensivo. Sólo cuatro equipos han realizado más remates a la portería contraria. Y el Borussia Dortmund debería prestar especial atención a su ex alumno Jan Niklas Best, que protagonizó sus dos primeros partidos y marcó un gol maravilloso contra el Wolfsburgo.

19:55 Después de una dura victoria inicial contra el 1. FC Colonia, el Borussia Dortmund no pudo impresionar en su segundo partido en Bochum y no logró empatar. La zona problemática fue el centro del campo en los primeros partidos. El Borussia rara vez fue creativo en ataque y su temible ataque de tres hombres rara vez estuvo organizado. La salida de la superestrella Judd Bellingham todavía está marcada en negro y amarillo. No sólo el delantero Mallen, que marcó los dos goles del Dortmund, da esperanzas, sino que el fichaje de Volkrug también promete una mayor amenaza en la portería.

19:45 Este viernes por la noche hay un duelo entre David y Goliat. El Borussia Dortmund estuvo a punto de clasificarse para el campeonato la temporada pasada, mientras que el Heidenheim alcanzó sensacionalmente por primera vez la Bundesliga. Sin embargo, el FCH no está exento de oportunidades hoy: en la última jornada lideró durante mucho tiempo 2-0 al Hoffenheim, pero el equipo de Kraichgauer dio la vuelta al partido en el último segundo. El Dortmund no dio una impresión de confianza en sus dos primeros partidos: el fin de semana pasado no pudo superar el empate 1-1. El Borussia siempre es débil, pero aún así llega al partido como favorito.