BVB: La estrella casi fue tachada antes de la resurrección deportes

Einige BVB-Fans rieben sich verdutzt die Augen…

Die 81. Minute beim Dortmunder 2:0 gegen Eintracht Frankfurt : Auf der Schiedsrichter-Tafel leuchtet plötzlich die grüne Nummer 7 auf. Giovanni Reyna (21) betritt den Platz für den ausgewechselten Kapitän Emre Can (30) – und ist sofort mittendrin im BVB-Spiel: Tempo, Dribblings, Offensiv-Dampf.

Machten beide nach Einwechslung Dampf: Reyna (r.) neben Doppel-Torschütze Jamie Gittens Foto: Borussia Dortmund via Getty Images

BVB: Giovanni Reyna vor Dortmund-Auferstehung

Ausgerechnet Reyna! Der US-Amerikaner war bei Borussia schon fast abgeschrieben, schien keine Zukunft mehr zu haben. Jetzt steht Reyna auf einmal vor der BVB-Auferstehung.

Rückblende: Unter Ex-Trainer Edin Terzic (41) spielte der offensive Mittelfeldspieler aufgrund der hohen Konkurrenz durch Julian Brandt (28), Marco Reus (35) und Co. keine Rolle mehr. Forcierte mit dem Wechsel in die Berateragentur „Gestifute“, die u.a. auch Weltstar Cristiano Ronaldo (39) betreut einen Transfer. Und ließ sich vergangenen Winter schließlich zu Nottingham Forrest verleihen . Ein Flop-Halbjahr: Reyna machte nur zehn Pflichtspiele über insgesamt nur 231 Minuten.

Rund um den BVB hatte ihn kaum noch jemand auf der Rechnung, Reyna (Marktwert 18 Millionen Euro) galt zwischenzeitlich auch intern als Verkaufskandidat.

Doch jetzt plötzlich die Wende! Vor seiner Einwechslung drehte er bereits im Training auf, empfahl sich unter Neu-Trainer Nuri Sahin (35) für Einsatzzeiten.

Sportdirektor Sebastian Kehl (44): „Er muss seine Rolle annehmen, sich daraus befreien. Es war klar, als wir die Gespräche im Sommer geführt haben, dass Gio diese Rolle annehmen möchte. Dass es genügend Spiele geben wird, in denen wir ihn brauchen. Dass er wahnsinnige Fähigkeiten hat, wissen wir.“

Was Reyna über den Sommer veränderte: „Er hat an sich gearbeitet, an der Stabilität gearbeitet, an der Ausstrahlung gearbeitet. Dieses clevere Aufdrehen zwischen den Linien und seine Torgefahr – das hat er weiterentwickelt“, sagt Kehl: „So kann Gio diese Saison noch sehr wichtig für uns werden.“

Reynas BVB-Vertrag läuft noch bis 2026. Ein Abschied scheint plötzlich kein Thema mehr zu sein. Noch mal Kehl: „Es gibt keine anderen Gedanken. Es liegt nichts auf dem Tisch und ich vernehme auch nicht, dass der Spieler weg will.“

Klar ist: Reyna muss sich im Konkurrenzkampf erstmal hinten anstellen, bekommt unter Sahin aber eine faire Chance. Für den BVB machte er bereits 122 Spiele (17 Tore, 17 Vorlagen). Findet er endlich zur Konstanz, löst sich auf beiden Seiten ein Problem: Reyna käme raus aus der Karriere-Sackgasse. Und Dortmund erleidet bei Reyna nicht weiter Wertverluste.