Cadenas de iluminación interior inteligente: así funciona la iluminación navideña

Luces de hadas para el interior. Muy popular durante todo el año. Pero especialmente en Navidad son, por supuesto, imprescindibles. Lo que es aún mejor es que muchos modelos ahora se pueden integrar en un sistema de hogar inteligente para mayor comodidad. Te mostramos algunos de los mejores modelos para ti luces navideñas de interior Y una alternativa barata.

Cómo actualizar las luces navideñas de tu interior

¿Cuál es la ventaja de las luces de hadas interiores inteligentes?

Los dispositivos domésticos inteligentes ya se han abierto camino en muchos hogares. Además de altavoces inteligentes con asistentes de idioma o termostatos ajustables individualmente, esto también incluye naturalmente sistemas de iluminación inteligentes.

Además de las bombillas con control remoto y las tiras de LED, las cadenas de luces inteligentes para interiores también están disponibles desde hace algún tiempo, especialmente adecuadas para las luces navideñas.

Las ventajas son claras:

Puedes controlar tu iluminación en cualquier momento usando el control remoto, el teléfono inteligente o en muchos casos incluso con un asistente de voz y no tienes que moverte ni un centímetro. Muchos modelos ofrecen funciones adicionales interesantes, como patrones de cambio de color ajustables (incluso en sincronización con la música que se reproduce) o un temporizador de inicio y parada. Gracias a la interfaz adecuada, algunos modelos pueden integrarse en los sistemas domésticos inteligentes existentes y, por lo tanto, pueden planificarse como parte de diferentes escenarios.

consejo: Cualquiera que trabaje con sistemas domésticos inteligentes se encontrará con el término tarde o temprano.zigbee“atascarse. Pero, ¿qué significa eso realmente? Te lo explicamos.

Tres luces de hadas inteligentes para uso en interiores

Los expertos en hogares inteligentes de homeandsmart.de han seleccionado algunos de los mejores modelos que tenemos para usted aquí. quiero presentar.

Luces de hadas inteligentes DOTWAYAW (2 metros)

Dos metros no parece particularmente largo para una cadena de luces. Pero aquí está lo más destacado: a diferencia de la mayoría de los otros modelos, la Serie DOTWAYAW Light no es alargada, sino que tiene la forma típica de un árbol de Navidad.

El anillo en la parte superior simplemente se coloca sobre la parte superior de su árbol y luego las cadenas de luz individuales se pueden alinear en su árbol de Navidad. La situación de la cadena innecesariamente complicada se elimina en gran medida aquí.

La cadena de luces DOTWAYAW se hace inteligente gracias a las interfaces de Alexa y Google Home y su propia aplicación, que ofrece 11 modos de iluminación, sincronización de música, atenuación y funciones de temporizador, entre otras cosas. Puedes encontrarlo en App Store y Google Play.

Goofy Links Dream (15 metros)

Nuestra segunda recomendación es Govee Lynx Dream String Lights. Desde un punto de vista puramente visual, esta es la variante más clásica de nuestra lista. Sin embargo, eso no los hace menos inteligentes o navideños. La lámpara particularmente estática ofrece 40 modos diferentes, sincronización de música, una función de temporizador y soporte para asistentes de voz de Google y Amazon. Además, gracias a su estabilidad, es especialmente útil para uso en exteriores si tienes que cambiar de opinión.

Es muy fácil personalizar el modelo Govee gracias a la sencilla aplicación, hasta cada bombilla individual.

Twinkly – Generación II (20m)

A diferencia de nuestra primera entrada, la serie Twinkly Smart Indoor Lighting generalmente se envuelve alrededor del árbol. Pero tampoco es normal: gracias a la fijación y calibración precisas de la cuerda, la iluminación se puede ajustar individualmente a través de la aplicación y se le pueden dar sus propios patrones, que incluso se pueden mover si se desea. Todo esto sucede a través de una interfaz 2D fácil de implementar.

Además, todas las características importantes del hogar inteligente también se incluyen en la segunda generación de iluminación navideña interior de Twinkly. Además de la aplicación para iOS y Android, hay interfaces para Alexa de Amazon y el Asistente de Google, y la sincronización de música está de regreso.

consejo: No importa si ya eres un experto en Alexa o si el asistente de idiomas se ha mudado contigo, te mostraremos ocho Características del eco de Amazonque quizás no hayas usado antes.

La alternativa barata: enchufes inteligentes

¿Nuestras opciones son demasiado costosas para usted o no necesita todas las campanas y silbatos adicionales? Luego también hay una opción mucho más económica, que es particularmente interesante para aquellos que ya tienen una cadena de luces decente en casa.

Porque en lugar de comprar una cadena de luces de interior nueva para tus luces navideñas, puedes usar un modelo regular Gracias al enchufe inteligente Después de eso, intégrelo en su sistema de hogar inteligente. Puede colocar estos enchufes WLAN entre su enchufe de pared y su fuente de alimentación de iluminación. Una vez configurada, puede usar una aplicación o un asistente de idioma para encender y apagar las luces navideñas interiores en cualquier momento o integrarlas en los escenarios apropiados.

Fuente: homeandsmart.de, investigación privada

La guerra se ha estado librando en Ucrania desde el 24 de febrero de 2022. aqui ¿Puedes ayudar a los afectados?.

Los enlaces marcados como “Anuncio” se denominan enlaces de afiliados. Las ofertas vinculadas no provienen del editor. Si hace clic en este enlace de afiliado y realiza una compra a través de este enlace, FUNKE Digital GmbH recibirá una comisión de la tienda en línea correspondiente. Para ti como usuario, el precio no cambia y no hay costos adicionales para ti. Los ingresos contribuyen a poder brindar periodismo de entretenimiento de calidad de forma gratuita.