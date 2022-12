¿Qué juegos tienen un sonido igual o similar al de esta arma de DX:HR? | Comunidad de hardware para jugadores de PC

Bienvenidos,

El título del tema dice la mayor parte, pero no todo: he estado en esto durante mucho tiempo, viejo tirador Soldier of Fortune 2: La doble hélice Desde 2002 Modificar – pero exclusivamente (hasta nuevo aviso) Modo para un jugador: sobre todo (¡pero no solo!) Campaña. También se incluyen nuevas armas, incluido el rifle de francotirador MSG90A1-SD, un MSG90A1 con silenciador. solo falta Adecuado y buen sonido. Para un tiro silencioso. Esto se ve muy bien:



(Se llama “Rifle de francotirador silencioso de rango extremo”, o SERSR para abreviar, o simplemente “Rifle de francotirador silencioso”. Deus Ex: Human Revolution: versión del director)

…pero lamentablemente los archivos del juego no se pueden extraer ni modificar, así que no puedo pegar ese audio. ¿Qué juegos tienen armas que suenan muy similares? Como el del video enlazado arriba o ¿Dónde puedo descargar un sonido muy similar de forma gratuita (o de pago)?

Espero sugerencias

