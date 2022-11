Caída del mercado bursátil criptográfico: FTX puede arrasar con Crypto.com y AAX

A medida que aparecen los numerosos hashtags en el servicio de mensajes cortos Twitter, la quiebra de la plataforma de comercio de criptomonedas con sede en Bahamas lo provocó. FTX Actualmente, no solo entre los expertos en términos de criptomonedas de vórtice. El hecho de que una empresa relacionada con el sistema público colapse de la noche a la mañana es una nueva realidad.

Los bloqueos conmocionan al mundo de las criptomonedas y van más allá

El colapso del intercambio de criptomonedas FTX, que ha estado en proceso de quiebra desde el 11 de noviembre y se sospecha que malversó hasta $ 10 mil millones, ha hecho temblar a toda la industria de las criptomonedas. Muchos de los grandes nombres de la criptografía, incluido Chang Peng ZhaoDirector ejecutivo binanzaLa plataforma de negociación de criptomonedas más grande del mundo Vitalik Buterínel inventor conceptual de Etéreoexpresaron su preocupación por el clima general actual en el mercado de criptomonedas.

FTX

Forma jurídica: una empresa privada

Sede: Nassau en eso bahamas

Fundador: Sam Bankman frito y gary wang

Valor: $25 mil millones*

Líder: John J. Ray III (CEO)

*) en octubre de 2021

El 11 de noviembre de 2022, FTX y aproximadamente otras 130 empresas de FTX.com y entidades afiliadas a US FTX en Delaware presentaron un informe de seguimiento Capítulo 11 bancarrota.

Apenas en septiembre pasado, FTX y el equipo de Fórmula 1 de Mercedes-Benz anunciaron una asociación a largo plazo, después de lo cual se aplicó el logotipo de FTX a los autos y trajes de carreras de Lewis Hamilton y George Russell. El Miami Heat, un equipo de la NBA, también fue promovido por FTX luego de cerrar un trato de $135 millones.

En el exterior, la compañía se ha mirado con seriedad, pero se dice que FTX se apropió indebidamente de depósitos de clientes por $10 mil millones a través de transferencias a su subsidiaria, Alameda Research.

Además, poco después de que se declarara la quiebra, se robaron casi mil millones de dólares estadounidenses de la plataforma comercial a través de “transacciones no autorizadas”.

El CEO de Binance advierte a Crypto.com

El CEO de Binance, Changpeng Zhao, habló como parte de la conferencia Cumbre FinTech de Indonesia 2022 Primero comentó públicamente sobre la quiebra de FTX y presumiblemente de toda la industria”.Como resultado de unos añosYa advirtiendo del próximo posible colapso.

Después de que la criptocomunidad se dio cuenta de la transacción propuesta por cripto.com Coincidentemente, con 320.000 ETH, equivalentes a unos 377 millones de euros, transferidos a Gate.io, surgió la pregunta de si Crypto.com también podría estar planeando una salida sucia (“salida”).

Cuando los intercambios de criptomonedas tienen que mover grandes cantidades de criptomonedas después de exponer las direcciones de sus billeteras, es una mala señal. Mantente alejado Changpeng Zhao, CEO de Binance

El jefe de Binance advierte a los inversores que no pongan su criptomoneda en una billetera Crypto.com.

El inventor de Ethereum critica al CEO de FTX

Vitalik Buterin, el inventor y fundador de Ethereum, ve a FTX como “unLa peor estafa hasta ahoraen el campo de las criptomonedas. De particular interés es que FTX siempre “Particularmente virtuoso y respetuoso de la ley.En particular, el fundador de FTX y ex CEO Sam Bankman-Fried (SBF) fue claramente criticado por Vitalik Buterin, ya que bastantes inversores piden una sentencia de prisión para el empresario estadounidense de 30 años.

Se dice que el ex director ejecutivo de FTX perdió alrededor del 95 por ciento de sus activos, que se “redujeron” de 20,5 a alrededor de 15 mil millones de dólares estadounidenses, en el curso de la quiebra de la compañía y no ha sido incluido en la lista global de multimillonarios desde entonces. .

La industria sufre una pérdida de confianza

Como resultado del colapso de FTX y de la estafa de miles de millones de dólares estadounidenses a muchos inversores, toda la industria ha sufrido una enorme pérdida de confianza y tendrá que adaptarse a regulaciones y autoridades de supervisión más estrictas.

Creo que esto nos ha hecho retroceder algunos años. Los reguladores harían bien en ser mucho más estrictos ahora, lo que, francamente, probablemente sea algo bueno. Changpeng Zhao, CEO de Binance

No es posible predecir en este momento si el mundo de las criptomonedas saldrá de esta crisis y cómo, y cuánto caerán los precios. En los últimos siete días, activos importantes como Bitcoin, Ethereum, Ripple y Cardano han perdido entre el 20 y el 30 por ciento de su valor.

También será interesante observar el desarrollo de Binance, ya que la compañía contribuyó con 500 millones de dólares a la adquisición de Twitter por parte de Elon Musk, según la agencia de noticias. Reuters Reportado el 28 de octubre.

Los incendios forestales son totalmente posibles

Queda por ver si el colapso de FTX tendrá un efecto dominó en otros intercambios y en toda la industria. El intercambio AAX ya está suspendiendo los retiros del intercambio como resultado directo de la quiebra de FTX, al igual que el sitio web. CoinDesk mencionado.

Los retiros se suspenden para evitar el fraude y la explotación. Las actualizaciones del sistema existentes requieren que nuestro socio externo revise y restaure los datos de inventario de todos los usuarios. Debido a la situación actual del mercado, la integración está tardando más de lo habitual y debería completarse en un plazo de 7 a 10 días. Pedimos disculpas por cualquier inconveniente que esto pueda haber causado y haremos todo lo posible para reanudar las operaciones normales. Intercambio de criptomonedas AXX

AXX no está disponible actualmente y no se permiten retiros

Bitcoin cotiza actualmente a alrededor de 16.000 €, mientras que Ethereum (ETH) cotiza a 1.200 €.