Calificación optimista: Bitcoin Bull: he aquí por qué Crypto Veteran podría romper la marca de $ 100.00 a mediados de año | Boletin informativo

Forex en este artículo

Bitcoin alcanzará nuevos máximos en 2021

¿100.000 dólares a mediados de año?

Marcas de caja codificadas para un buen desarrollo



A pesar de la alta volatilidad: Bitcoin rompe varios récords en 2021

Incluso si bitcoin ha sido volátil como de costumbre en el último año, ha logrado romper su récord anterior varias veces. Recientemente, la criptomoneda ponderada por capitalización de mercado más grande subió a un nuevo máximo histórico de $ 68,789.63 el 10 de noviembre. A modo de comparación: en el mismo año, la moneda electrónica más popular cayó a $ 28.893,62. E incluso si Bitcoin se encuentra actualmente en algún lugar entre estos dos extremos, los entusiastas de las criptomonedas anticipan otro récord en 2022. Aunque un analista dijo, incluido Tom Lee, estratega de Fundstrat así como también Equipo de investigación colegiado estándar Ya se alcanzó la marca de $ 100,000 para el año pasado, pero Bitcoin ya debería alcanzar ese hito en 2022, predijo recientemente el cofundador del proveedor de cifrado Nexo Anthony Trenchev.



¿Bitcoin a $ 100,000 a mediados de año?

En “Street Signs Asia” de CNBC, un fanático de Bitcoin estaba convencido de que la marca de 100,000 caería este año. “Pienso que [Bitcoin] Llegará a $ 100,000 este año, posiblemente a mediados de año “, dijo Trenchev al presentador Tanver Gill a principios de enero. Como base para su evaluación, señaló, por un lado, que cada vez más inversores institucionales están ingresando al mercado de criptomonedas en el año nuevo como el negocio de Bitcoin & Co. Ganando gradualmente popularidad entre los bancos y otras grandes empresas, el copresidente de Nexo no proporcionó ningún ejemplo, pero en 2021 lo hizo principalmente el fabricante de automóviles eléctricos Tesla y el desarrollador de software MicroStrategy y el financiero. de servicios Square, fundada por el fundador de Twitter Jack Dorsey, que pasó a llamarse Block A principios de diciembre, como expresión de su compromiso con las monedas digitales, se hizo un nombre con Bitcoin. Solo unos días después, Fidelity anunció Digital Assets, un división de la institución financiera Fidelity Investments, además de colaborar con Nexo, en el marco de la cual desarrollará un portafolio de productos criptográficos dirigidos principalmente. El primero está dirigido a inversionistas locales, según informó “Cointelegraph”.



Bitcoin se mueve a tasas de interés más bajas

Otra razón para que Bitcoin cruce la marca de los $100,000, según Trenchev, el entorno actual de tasas de interés bajas de la Reserva Federal de EE. UU. está impulsando a los inversores al mercado de las criptomonedas. Desde el comienzo de la pandemia, los observadores de divisas han mantenido la tasa clave en un rango entre cero y 0,25 por ciento. Aunque la Fed ahora ha anunciado que aumentará las tasas de interés varias veces a lo largo del año para contrarrestar la alta inflación, un alcista de Bitcoin lo considera poco probable, explicó a Gill. “Francamente, creo que una vez que veamos un aumento de las tasas habrá un estancamiento en los mercados de acciones y bonos y, francamente, no hemos visto mucha voluntad política en los últimos años… cualquier tipo de corrección prevalece en los mercados financieros tradicionales. .” Según Trenchev, Bitcoin también debería disfrutar de un amplio apoyo de los inversores en 2022.



¿Quieres invertir en criptomonedas? Nuestros guías te explican cómo hacerlo en 15 minutos:



comprar bitcoins, comprar ondulación, comprar IOTA, comprar litecoin, comprar ethereum, Compra Monero.



Trenchev se ve afirmado por las críticas

Sin embargo, no todos comparten esta valoración optimista. Según CNBC, la profesora de economía Carol Alexander de la Universidad de Sussex teme que Bitcoin caiga tan bajo como $ 10,000 en el nuevo año. “Si yo fuera un inversionista ahora, consideraría salir pronto de bitcoin, porque el precio probablemente bajará el próximo año”, le dijo el científico al presentador de televisión poco antes de que comenzara el año. Ve las monedas de Internet como un “juego” y no le da ningún valor real. Por otro lado, Trenchev no se deja molestar por las críticas. “Cada vez que los inversores y el público cancelan bitcoin, lo hace mucho mejor”, dijo el experto en criptomonedas. “Este fue el caso en 2020 cuando subió un 1000% y en 2021 cuando subió un 63%. Soy muy optimista con Bitcoin”.

Equipo editorial de Finanzen.net

Fuentes de imagen: Natali_Mis/Shutterstock.com, Parilov/Shutterstock.com