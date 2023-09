Cambio en Deutsche Bahn: DB Navigator se está transformando

24 de septiembre de 2023 a las 12:03 p.m.

Jörg Geiger

Atención, conductores de ferrocarril: Deutsche Bahn presenta un nuevo sistema de ventas y lanza una versión actualizada de la aplicación DB Navigator. El próximo DB Navigator pronto quedará inutilizable y pronto será eliminado de las tiendas de aplicaciones.

Quien viaja en tren suele tener la aplicación DB Navigator en su teléfono móvil; al menos la aplicación tiene un gran éxito con más de 60 millones de descargas (desde 2009).

Deutsche Bahn está ocupada desarrollando y probando innovaciones de aplicaciones en Next DB Navigator. Puedes pensar en esto como un canal de vista previa. Por lo tanto, si desea nuevas funciones con anticipación, puede instalar la siguiente versión al mismo tiempo. Se dice que unos 200.000 usuarios tienen la próxima versión.

Pero las cosas han cambiado ahora. El navegador DB existe Nueva versión 24.0.0 arrollado, Acciones de Deutsche Bahn con. Esto cambiará el sistema de ventas y se integrarán nuevas funciones de Next en la aplicación estándar. Por otro lado, el próximo DB Navigator debería desaparecer. Anunciar Originalmente, el cambio estaba programado para noviembre de 2023.

Gran cambio en DB Navigator



La nueva versión de DB Navigator se distribuirá por fases.

Imagen: Imagen: instantáneas/chip

Con la versión 24.0.0, DB Navigator se transformará en un nuevo sistema de ventas. Pero esto no sucede todo a la vez. La actualización se distribuirá en fases dependiendo del sistema operativo. Actualmente, parece que el servicio se ofrecerá primero a los usuarios de Android.

Cualquiera que no utilice actualizaciones automáticas directamente en DB Navigator debe recibir una notificación tan pronto como haya una actualización disponible. Importante: Las versiones anteriores seguirán ejecutándose en paralelo durante el período de transición.

Cualquiera que utilice Next DB Navigator debe esperar que las reservas no funcionen pronto. Además, Next DB Navigator se eliminará de las tiendas. Puede encontrar todas las funciones y servicios en el nuevo diseño con la actualización de la aplicación en DB Navigator normal.

CHIP preguntó a Deutsche Bahn si había datos más concretos sobre el cambio. Si recibimos información sobre esto, lo comunicaremos más adelante.

Descargar: Navegador DB (Beta)

Funciones principales de DB Navigator



Actualmente, Deutsche Bahn está transformando su aplicación central DB Navigator.

Foto: Foto: Deutsche Bahn AG / Dominique Dupont

Estas son las principales funciones de DB Navigator:

Entradas digitales: Reserva tus billetes de tren, metro, tranvía y autobús hasta poco antes de la salida

Reserva tus billetes de tren, metro, tranvía y autobús hasta poco antes de la salida Busca los mejores precios: Encuentra billetes baratos

Encuentra billetes baratos Información de uso: Consulta en cualquier momento qué tan lleno está tu tren

Consulta en cualquier momento qué tan lleno está tu tren Compañero de viaje digital: Las notificaciones de viaje, la vista previa del viaje y el widget de pasajero lo mantienen actualizado.

Las notificaciones de viaje, la vista previa del viaje y el widget de pasajero lo mantienen actualizado. Información del tren: La secuencia de transferencia actual le muestra en qué zona de la vía se detiene su vagón antes de que llegue el tren.

La secuencia de transferencia actual le muestra en qué zona de la vía se detiene su vagón antes de que llegue el tren. Registro conveniente: Compruébelo usted mismo, no hay verificación de boletos.