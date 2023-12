Campeonato Four Hills 2023/24 en vivo grabado: Clasificación en Oberstdorf con Wellinger, Geiger & Co. En la cinta en vivo

Stefan Kraft navega cuesta arriba. El austriaco no puede avanzar. 131 metros y séptimo puesto. Pero eso tampoco tiene por qué significar nada para mañana.

Stefan Leahy alcanza una altitud de 132 metros con una ligera corriente ascendente. Por eso no basta con estar a la vanguardia. El primero es el quinto. Marius Lindvik aterrizó a 131 metros de altura. Alinearse directamente frente a Leyhe.

116,5 metros para el ex ganador del Tour Dawid Kubacki. El polo, debilitado por la infección, ocupa actualmente el noveno puesto. Piotr Zyla alcanza una altura de 120 metros y empuja justo delante de Kopacki.

113 metros no es lo que afirma Camille Stoch, pero al menos es suficiente. La pole es actualmente novena. El italiano Giovanni Presadola alcanzó una altura de 114 metros y actualmente ocupa el octavo puesto.

Duelos por KO y perdedores afortunados: así funciona el Torneo Four Hills

Debido a que no hay grupos nacionales y a que las cuotas iniciales de las federaciones en el Mundial se han reducido en general, inicialmente hay 58 participantes. Esto significa que sólo ocho podrán vivir la competición de mañana como espectadores. En teoría, esto no debería ser un problema para los mejores saltadores, pero además de que la decisión no se toma sobre el papel, también se trata de encontrar los oponentes más fáciles posibles para mañana.