Ricardo “Pikachu” Petriczko pierde ante Luka Humphries tras una emocionante pelea

© Getty

El juego toma velocidad Ambos jugadores están mejorando ahora y la puntuación va en aumento para ambos. Humphries tiene ahora una media de 96 puntos y Pietreczko tiene 91. Ambos también han conseguido aumentar su tasa de salida. Brit ahora tiene un 29 por ciento y Pikachu tiene un 36 por ciento. ¿Está aquí la próxima sorpresa en el horizonte?

Compensación El británico ahora gira bien en la T19, pero Pietreczko entra con 140 a 121 para el final, mientras que Humphries espera en 140. El 121 es demasiado y termina en D14. Pietreczko retira los 28 restantes de la segunda flecha y nivela el marcador a 1:1.

Repetir el descanso para Humphreys Humphries claramente está disperso aquí y Petrichko está mejorando en anotar. Una vez más, Pikachu llega primero a la zona de anotación y se enfrenta a una palma de 125. El británico no tiene fin y se enfrenta a los tops de Petrichko. Pietreczko no pasa a D20 y le quedan 10. Humphries pasa a 76 a través de D20.

12-¡Dardo de Petrichko! Pietreczko ataca la pierna de lanzamiento de Humphries con un 180 y lo sigue con un 90. El británico no puede seguir el ritmo con esta pierna y Pietreczko golpea el 91 con un 140. Lanza S17 y T14 y golpea D16 para una ventaja de 2-0.

Repetir el descanso para Humphreys Humphries claramente está disperso aquí y Petrichko está mejorando en anotar. Una vez más, Pikachu llega primero a la zona de anotación y se enfrenta a una palma de 125. El británico no tiene fin y se enfrenta a los tops de Petrichko. Pietreczko no pasa a D20 y le quedan 10. Humphries pasa a 76 a través de D20.

12-¡Dardo de Petrichko! Pietreczko ataca la pierna de lanzamiento de Humphries con un 180 y lo sigue con un 90. El británico no puede seguir el ritmo con esta pierna y Pietreczko golpea el 91 con un 140. Lanza S17 y T14 y golpea D16 para una ventaja de 2-0.

12-¡Dardo de Petrichko! Pietreczko ataca la pierna de lanzamiento de Humphries con un 180 y lo sigue con un 90. El británico no puede seguir el ritmo con esta pierna y Pietreczko golpea el 91 con un 140. Lanza S17 y T14 y golpea D16 para una ventaja de 2-0.

Petrichko está mejorando Petrichko abrió el segundo set con 99 puntos y el británico siguió con 100 puntos. Pikachu lo hace bien después de lanzar 140. Pero no puede confirmar el buen tiro y Humphreys llega primero a la zona de anotación. El inglés falla el final de Shanghai y Pietreczko toma el tramo con las primeras flechas en la D16.

Aire hacia arriba Con un promedio de 89 para Humphries y 85 para Petriczko, ambos siguen jugando muy por debajo de su potencial. Ambos siguen débiles a la salida. El inglés tiene actualmente sólo el 23 por ciento y Pikachu el 25 por ciento.

Humphries se lleva el primer set Pietreczko lanza sus primeros 180 y luego no puede terminar con 80, pero también lo hace Humphries con sólo 180 restantes, Pietreczko no puede despejar los 90 vía D5 y el inglés controla los 80 vía arriba con el primer dardo.

Repetición del descanso a favor de Petrichko El récord del inglés ahora es sólido y, después de nueve dardos, se mantiene en 134. No puede borrarlo, pero tiene mucho tiempo, ya que Petrichko está en 302. Con 78 para el final, le quedan dos dardos más allá del doble, pero Petrichko todavía no ha terminado. Pero el inglés tampoco puede borrar los seis puntos. 158 es demasiado para Pikachu, pero Humphreys todavía no puede comprobar los seis puntos y Petrichko toma la pierna con el tercer dardo en D14.

Desbloqueo de mano fría En el partido de vuelta el marcador no fue bueno para ambos, pero Petrichko fue el primero en llegar a la zona de anotación. Pero no puede pasar 108 y Humphries despeja 96 sobre T20 y D18 y consigue el descanso.

Primera parada de Humphreys Humphreys abrió el partido con 60 y Petrichko respondió con 140. El inglés nuevamente no logró anotar un hat-trick, pero Petrichko también anotó solo 57. Luego, Humphries lanza los primeros 180 y Pietreczko le sigue con 140. 164 sigue siendo demasiado para Pietreczko y Humphries, aún no ha podido comprobar 62 y deja 16. Lo controla con dos flechas sobre D4.

El último alemán Ricardo “Pikachu” Petrichko es el último jugador alemán que aún tiene posibilidades de alcanzar los octavos de final tras la eliminación de Martin Schindler y Gabriel Clemens ayer miércoles, y de Florian Hempel esta tarde. En el primero, el jugador de 29 años venció fácilmente al japonés Mikuru Suzuki por 3-0 y sólo cedió un partido. En la segunda ronda, Pikachu lo tuvo más difícil contra Kalan Reds. Al final, derrotó por poco al inglés por 3-2 y anotó un marcador de 100.

Humphries lucha por ganar El inglés ganó su primer partido en el Mundial ante su compatriota Lee Evans por 3-0. Pero el resultado no fue tan claro como podría parecer inicialmente. El segundo y tercer set fueron para el set decisivo y su promedio de 93 puntos fue sólo un punto superior al de su oponente. El joven de 28 años pudo salvarse gracias a una buena tasa de salida del 38 por ciento. “Cool Hand Luke necesita un gran paso adelante contra Petrichko si el favorito de la Copa del Mundo quiere quedarse aquí.

¡Bienvenido! Hola y bienvenidos a la tercera ronda del Mundial de Dardos 2024. Luke Humphries y Ricardo Petrichko se enfrentarán a las 21:55.

Mundial de Dardos: Luke Humphries vs. Ricardo “Pikachu” Petriczko hoy en vivo – antes del inicio

antes del comienzo Ayer Martin Schindler y Gabriel Clemens perdieron sus partidos de tercera ronda y hoy Petrichko quiere hacerlo mejor y pasar a octavos de final.

antes del comienzo El juego es parte de la sesión vespertina y comienza alrededor de las 9:15 p.m.

antes del comienzo ¡Bienvenidos a la Copa Mundial de Dardos 2024! Ricardo “Pikachu” Petrichko se enfrentará al inglés Luke Humphries en tercera ronda.