Cáncer de vejiga: ¿Qué síntomas deben llevarte al médico?

Muchos tipos de cáncer pueden tratarse con éxito si se detectan a tiempo. Por lo tanto, debe programar la detección temprana del cáncer de todos modos y tomar en serio las señales de advertencia de su cuerpo.

Unas 31 000 personas desarrollaron cáncer de vejiga en 2019. Como resultado, unos 5500 pacientes murieron, según cifras del Centro de Datos del Registro de Cáncer. Con aproximadamente 15.850 casos nuevos en Alemania cada año, el cáncer de vejiga (también conocido como cáncer de la vejiga urinaria) es uno de los tipos de cáncer más comunes, según la Sociedad Alemana del Cáncer. En promedio, los hombres desarrollan la enfermedad a los 74 años y las mujeres a los 77.

Al igual que con todos los tipos de cáncer, lo mismo se aplica al cáncer de vejiga: si se detecta a tiempo, las posibilidades de supervivencia del paciente aumentan drásticamente. Aunque no existe un procedimiento especial para la detección temprana de tumores de vejiga, conocer los factores de riesgo es un primer paso importante en la prevención.

Los fumadores son más propensos a padecer cáncer de vejiga

Según la Sociedad Alemana del Cáncer, los hombres tienen tres veces más probabilidades que las mujeres de desarrollarlo. Una explicación para esto: los hombres fuman más que las mujeres, y tanto el tabaquismo activo como el pasivo se encuentran entre los factores de riesgo más importantes para el cáncer de vejiga. El Ministerio Federal de Salud informa que alrededor del 24 por ciento de las mujeres y los hombres mayores de 18 años fuman en Alemania. Con un 27 por ciento, los hombres fuman más que las mujeres, que fuman con un 20,8 por ciento.

El análisis de orina se utiliza para diagnosticar el cáncer de vejiga. © Imago

Por lo tanto, los fumadores en particular deben prestar especial atención a las señales de advertencia de sus cuerpos.

Tumores de la vejiga urinaria: ¿cuáles son los posibles síntomas?

Según la Sociedad Alemana del Cáncer y el Centro Alemán de Investigación del Cáncer, los siguientes síntomas pueden indicar cáncer de vejiga:

Sangre en la orina (hematuria) sin fiebre ni infección urinaria evidente

Ganas de ir al baño con frecuencia, pero sale poca orina

dolor al orinar

Sensación de inflamación de la vejiga

Dolor en el abdomen y los riñones.

ganglios linfáticos inflamados;

Dolor de huesos

El problema: la sangre también puede estar contenida en la orina en cantidades pequeñas e invisibles. Esto sólo puede ser determinado por un médico.

Este artículo solo contiene información general sobre el tema de salud relevante y, por lo tanto, no está destinado al autodiagnóstico, el tratamiento o la medicación. No reemplaza de ninguna manera una visita al médico. Desafortunadamente, nuestro equipo editorial no puede responder preguntas individuales sobre imágenes clínicas.

