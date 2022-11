Capítulo 11: Siguiente criptovíctima después de la declaración de quiebra de FTX: BlockFi se declara en quiebra | Boletin informativo

Forex en este artículo

• La quiebra de FTX atrae a más círculos

• Los lazos financieros con FTX ponen en peligro a BlockFi

• Tiene como objetivo reorganizar el Capítulo 11

Los eventos que rodean a FTX mantienen el mundo de las criptomonedas en suspenso: las preocupaciones sobre los recursos de capital de la antigua estrella de las criptomonedas llevaron a los inversores a retirar dinero a gran escala; finalmente, la empresa, que fue fundada por Sam Bankman-Fried y es uno de los jugadores más importantes en el El mercado de criptomonedas se declaró en bancarrota.

BlockFi está cayendo en picada

Las ondas de choque que este evento envió a través de las criptomonedas también hicieron tambalearse a otras empresas de criptomonedas, incluido el servicio de préstamo de criptomonedas BlockFi. De hecho, la compañía tuvo dificultades en relación con el desastre de Terra/LUNA hace unos meses, y el fundador de FTX de todas las personas le dio a BlockFi una inyección financiera en ese momento. Además, FTX comprometió una línea de crédito de $400 millones para soporte, bajo los términos de los cuales FTX adquirió el derecho de comprar BlockFi por $240 millones. Los lazos financieros entre BlockFi y FTX deberían ser correspondientemente estrechos.



Después de la quiebra de FTX, no se puede esperar más ayuda de este lado, lo que llevó a BlockFi a pausar los pagos a los clientes hace unos días. “Debido a la falta de claridad en el estado de FTX.com, FTX US y Alameda, no podemos continuar con las operaciones como antes”, dijo una publicación de Twitter.



Criptoprestamista se declara en bancarrota

Unos días después de la acción, el prestamista de criptomonedas ahora se declaró en bancarrota del Capítulo 11 en los EE. UU. y lo confirmó en Twitter:



Hoy, BlockFi presentó casos voluntarios bajo el Capítulo 11 del Código de Quiebras de EE. UU.https://t.co/adaAx6me4r – BlockFi (BloqueFi) 28 de noviembre de 2022

La medida tiene como objetivo hacer posible una reestructuración integral, y ahora el enfoque debería estar en el cobro de deudas.



Según Engadget, en documentos judiciales, BlockFi tiene $ 256,9 millones en reservas financieras que se utilizarán para financiar operaciones en curso. La cantidad exacta que debe la empresa no está clara en los documentos judiciales, pero hay alrededor de 100,000 acreedores de la empresa, incluido FTX.

