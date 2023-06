durante un temporizador falta de calcio Por lo general, sin dejar daños permanentes, la deficiencia prolongada puede provocar la calcificación de los dientes y los huesos. Esto puede conducir a la deformidad, inestabilidad y fracturas de los huesos. Sin embargo, la mayoría de las causas de la deficiencia de calcio se pueden prevenir fácilmente. Es muy importante echar un vistazo a su dieta.

Razones: dieta desequilibrada

El calcio es un mineral esencial que se encuentra casi exclusivamente en huesos y dientes. Debido a que el cuerpo humano no puede producir calcio por sí mismo, debe ingerirse a través de los alimentos. La Asociación Dietética Alemana (DGE) recomienda una ingesta de 1.000 miligramos de calcio por día para adultos. Si los nutrientes no se absorben en cantidades suficientes, puede ocurrir una deficiencia de calcio. Por lo tanto, las causas de la deficiencia a menudo se encuentran en una dieta incorrecta o unilateral. Sin embargo, no solo la ingesta inadecuada de alimentos que contienen calcio puede conducir a la deficiencia de calcio: el consumo excesivo de café o alcohol o las alteraciones en la utilización del calcio también pueden ser la causa. Además, hay determinadas etapas de la vida en las que aumenta la necesidad de calcio, por ejemplo en El embarazo o durante la lactancia.

Deficiencia de calcio debido a enfermedades.

Ciertas enfermedades también pueden estar entre las causas de la deficiencia de calcio. Estos incluyen, por ejemplo, pancreatitis, enfermedad renal crónica o enfermedad paratiroidea. Además, como resultado de la intolerancia a la leche, el azúcar de la leche y la intolerancia al gluten, la absorción de calcio puede verse afectada. En el caso de los trastornos alimentarios, la deficiencia de calcio puede deberse a una ingesta inadecuada de nutrientes o al hecho de que el calcio absorbido se excreta de nuevo a través de los vómitos posteriores.

Calcio y vitamina D

La vitamina D también juega un papel importante en la utilización del calcio. Porque no solo mejora la absorción del mineral de los alimentos, sino que también evita que se liberen grandes cantidades de calcio a través de los riñones. Por lo tanto, una deficiencia de vitamina D existente podría ser una de las causas de la deficiencia de calcio.