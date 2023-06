Científico: No garantizaremos la supervivencia de la raza humana allí

Además de la ingravidez, sobre todo, la radiación cósmica. No puedes proteger a la gente lo suficiente, incluso puede piratear el ADN. La radiación es el mayor problema con los viajes espaciales.

¿Eso significa que hay un ambiente hostil allá afuera, no importa cómo lo cambies y cambies?

Sí, no garantizamos que la humanidad sobreviva allí. Pero los experimentos realizados allí, como ya se mencionó, brindan información sobre una gran cantidad de problemas a los que nos enfrentamos en la Tierra.

Ahora nos parece, en general, que estamos buscando una salida de ahí, porque está claro que este planeta ya no puede ser salvable…

No trabajará.

Marte no es una solución también? ¿Es este el objetivo principal?

Marte no es la salida. Para la supervivencia de la humanidad, tenemos que enfrentar los problemas en la Tierra y encontrar soluciones. La duración del vuelo de unos tres años solo para la tripulación demuestra que esto no es un sustituto. Por lo tanto, es más probable que Marte nos diga qué no hacer con un planeta.