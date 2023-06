Vitamina D para la presión arterial alta: el médico habla sobre la ‘cura milagrosa’

24 vida enfermedades

En combinación con el magnesio, la vitamina D puede hacer maravillas para la presión arterial. No solo ayuda a los vasos sanguíneos, sino que también se dice que reduce el estrés.

La presión arterial alta es lo que se llama una “enfermedad generalizada” en estos días. En Alemania, alrededor de un tercio de los adultos sufren de presión arterial alta, es decir, presión arterial que supera el límite de 140/90 mm Hg. Según el “Estudio de la salud de los adultos en Alemania” del Instituto Robert Koch (RKI) de 2011, esta cifra ronda los 20 millones. En el grupo de edad de 70 a 79 años, constituyen el 75 por ciento de los alemanes.

Los betabloqueantes se utilizan a menudo para tratar esta enfermedad, cuyo objetivo es disminuir la presión arterial y, por lo tanto, reducir el riesgo de ataque cardíaco y accidente cerebrovascular. De hecho, existen algunos otros remedios que, según los expertos, pueden mejorar la presión arterial: la vitamina D y el magnesio.

La deficiencia de vitamina D promueve la presión arterial alta: lo que los investigadores han encontrado sobre la hipertensión

De acuerdo con la ÄrzteZeitung.de Investigadores en los EE. UU. descubrieron hace diez años como parte del estudio NHANES que la deficiencia de vitamina D puede promover la hipertensión, que es el término técnico para la presión arterial alta. Cómo funciona exactamente este mecanismo aún no está claro para los investigadores.

Un estudio danés posterior, donde 130 personas con hipertensión arterial tomaron colecalciferol, un preparado de vitamina D3, durante seis meses, demostró que los valores de presión arterial medidos en horas de consulta y los valores de presión arterial central disminuyeron en un promedio de 6,8/1 , disminuido 7 mm Mercurio. En pacientes previamente deficientes en vitamina D, incluso la presión arterial de 24 horas disminuyó en 3,7/2,7 mmHg. Investigadores daneses presentaron estos hallazgos en 2012 en una conferencia de la Sociedad Europea de Hipertensión.

Suficiente vitamina D contra la presión arterial alta: esta es la mejor manera para que el cuerpo absorba la vitamina

De acuerdo con la Revista farmacéutica alemana Las personas con deficiencia de vitamina D tienen un riesgo 3,2 veces mayor de desarrollar presión arterial alta. Pero la deficiencia de magnesio también es un síntoma común de la presión arterial alta. Esta enfermedad se puede prevenir con vitamina D, especialmente en combinación con magnesio, que se dice que tiene un efecto vasodilatador y reductor del estrés.

Como se sabe, la vitamina D se forma en la piel a través de la luz solar y no se puede ingerir a través de los alimentos. En los oscuros meses de invierno, los niveles de vitamina D pueden ser bajos, lo que puede provocar muchas enfermedades, incluida la presión arterial alta. Sin embargo, puede ser ruidoso Zentrum-der-Gesundheit.de Pero no venga en absoluto si la persona recibe suficiente magnesio. Si el nivel de magnesio es correcto, la deficiencia de vitamina D es casi imposible.

Por el contrario, es difícil suplir la falta de vitamina D con suplementos nutricionales si además hay una deficiencia de magnesio. Por lo tanto, es mejor tomar ambos, por ejemplo, en forma de tabletas o una bebida efervescente, entre sí. La vitamina D y el magnesio generalmente van de la mano cuando se usan porque la vitamina D no puede desarrollar su efecto completo sin magnesio en el cuerpo. Ambos en combinación son mejores para los vasos sanguíneos.

Vitamina D y Magnesio: Por qué esta combinación funciona como un ‘milagro’.

El cardiólogo profesor Martin Halle del Klinikum an der Isar de la Universidad Técnica de Munich también confía en el magnesio para la presión arterial alta. En muchos casos, la presión arterial alta leve se puede controlar cambiando su estilo de vida, haciendo más ejercicio y comiendo saludablemente. Sin embargo, el magnesio debe incluirse en esta nueva forma de vida.

“El magnesio es una de las drogas milagrosas de la naturaleza”, dice. Merkur.de. Normalmente, los electrolitos, especialmente el calcio, son los responsables de la contracción muscular. El magnesio es, por así decirlo, un oponente de este proceso, ayuda a relajar los músculos. Es por eso que los atletas también toman magnesio después del entrenamiento para relajar los músculos.

Dado que también hay músculos en las paredes de los vasos sanguíneos, el magnesio asegura la relajación y, por lo tanto, la dilatación de los vasos sanguíneos. Como resultado, la sangre puede fluir más fácilmente por el cuerpo, lo que a su vez reduce la presión arterial porque hay menos resistencia.

Este artículo solo contiene información general sobre el tema de salud relevante y, por lo tanto, no está destinado al autodiagnóstico, el tratamiento o la medicación. No reemplaza de ninguna manera una visita al médico. Desafortunadamente, nuestro equipo editorial no puede responder preguntas individuales sobre imágenes clínicas.