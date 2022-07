Charles Leclerc “amigo cercano de Red Bull”

Pero simplemente no hay lugar. Creo que es por eso que definitivamente deberías expandir el campo en al menos dos equipos para que los otros pilotos tengan una oportunidad en la Fórmula 1.

Para mí, ese es también el problema de la Fórmula 1. Los pilotos se convierten en campeones de Fórmula 2, pero no tienen una conexión en la cima. Puedes verlo en Oscar Piastre, quien, después de todos sus títulos de series juveniles, realmente debería ser un objetivo.

Pero eso no es bueno para la serie, ni para ella. De hecho, debería haber ascendido a la Fórmula 3 después del primer campeonato. Pero, lamentablemente, hay una falta de conexión, ya que el ganador obtiene el presupuesto para una temporada en la Fórmula 3.

Un lector nos pregunta qué pensamos del campeón de la Fórmula 2. Personalmente, creo que es bueno que el campeón no pueda volver a competir nunca más. Puedes verlo en Jamie Chadwick en la Serie W: es probable que gane la serie por tercera vez en las tres ediciones anteriores.

De todos modos, no me sorprendería si de repente hay cinco o seis recién llegados a Abu Dhabi.

Si gana el título, no se le permitirá volver al campeonato, por lo que Williams tendrá que encontrar un nuevo trabajo para su junior. “Eso sería un gran problema, ¿no?”, dice el jefe del equipo, Just Capito.

De hecho, no se habla en absoluto de si Oscar Piastre reemplazará a Nicholas Latifi en Williams en 2023, pero con el piloto de F2 Logan Sargent hay otro oponente. El estadounidense está en buena forma y actualmente ocupa el tercer lugar en el campeonato.

Haas es actualmente séptimo antes de las vacaciones de verano. Eso es tres lugares mejor que en 2021, pero Schumacher todavía no está completamente satisfecho: “Creo que después de la primera carrera esperábamos estar mucho más arriba en la clasificación de lo que estamos en este momento”, dice.

A pesar de la falta de una actualización, Mick Schumacher espera que Haas sea “muy fuerte” en Hungría. “El año pasado fuimos bastante fuertes y me siento cómodo allí”, dice. “Siempre es agradable y cálido y creo que beneficiará a nuestro auto”.

“Llegamos un poco tarde con el suministro de piezas que teníamos al comienzo de la temporada para la séptima u octava carrera, por lo que no tenemos suficientes piezas para dos autos”, explica.

“Es una carrera candente. Tal vez nuestro auto sea bueno, tal vez podamos acercarnos a los muchachos. Realmente espero que sea porque me gusta esta pista, así que espero que el auto se sienta bien allí”.

Al menos el rendimiento en carreras de Mercedes en Francia no lo descarta. Pero Hamilton dice: “No creo que hayamos dado el gran paso que dimos en 2009, tal vez para ganar Budapest, pero quién sabe. No nos vamos a rendir, estamos en nuestro camino completo”.

¿2022 será testigo del deja vu de 2009? Hasta entonces, Hamilton comenzó la temporada con un auto no competitivo. Pero en Hungría, McLaren logró ponerse al día hasta que Hamilton pudo ganar su primera carrera de la temporada. En ese momento era “ya” la décima carrera del año.

“Si no, va a ser un poco loco para todos, los mecánicos, los ingenieros y los pilotos. Puede ser mucho, por lo que los nuevos lugares son bienvenidos, pero algunos de los otros definitivamente tienen que irse”.

“Desde un punto de vista comercial, es difícil decir que no, especialmente para una de las carreras al aire libre: Las Vegas, Sudáfrica, Miami, hay lugares nuevos e interesantes que realmente me gustaría visitar, pero al mismo tiempo tenemos mantenerlo en el calendario por debajo de las 25 carreras”, ve el problema.

09:28

Binotto: Lo disfrutaré más

Tras su error, Leclerc quiso encerrarse en casa y solo volver a salir cuando tuviera que coger el vuelo a Hungría. Afortunadamente para él, la próxima carrera está programada para este fin de semana.

El jefe del equipo, Mattia Binotto, aún no ha perdido su buena voluntad: “Le dije a Charles que las cosas son más complicadas pero no imposibles y que lo disfrutaremos más si podemos convertirlo en una victoria al final”, dice.

“Mirando las últimas carreras, siempre hemos tenido un gran potencial. No se tradujo en los mejores resultados en términos de puntos de campeonato, pero por el momento no hay razón por la que no debería suceder en las próximas 10 carreras”.