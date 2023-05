Choque de la Bundesliga: ¿No hay licencia para Hertha Berlín?

defranco hillman Cerca

Pende de un hilo si los jugadores de Berlín podrán jugar en la segunda Bundesliga el próximo año. Pero quizás el derrumbe en la liga regional no sea un error. comentario.

BERLÍN – Hace tiempo que comenzó la cuenta atrás. La fecha límite es el 7 de junio a las 3:30 p.m. Sin embargo, no comenzará ningún partido de la Bundesliga, pero expirará el plazo del Hertha BSC para cumplir con las demandas económicas de la Liga Alemana de Fútbol (DFL). De lo contrario, no hay licencia para la segunda banda. En el departamento dirigido por Werner Possible, los examinados han podido permitirse cierta indulgencia en los últimos años; Debido a las consecuencias de la pandemia de Corona, no tuvieron que juzgar con total precisión.

Eso ha cambiado nuevamente para la próxima temporada, y podría ser la ruina de Hertha. El club cumple cuatro años de la inyección de 374 millones de dólares por parte del dudoso inversor Lars Windhorst, tanto deportivos como económicos. Un caso de reestructuración – y una lección en el hecho de que el nuevo capital no siempre conduce al camino de la virtud, aunque instituciones bastante diferentes en Berlín gastan dinero que de hecho no les pertenece.

Con el descenso de la capital, el Departamento de Licencias de la DFL ha enfrentado la situación más difícil de los últimos años: la organización nunca ha negado las citaciones correspondientes de sus filas. Tal vez solo el casi fallo del Borussia Dortmund en 2004 pueda compararse.

En ese momento, se dijo que el gerente general a cargo de la DFB, Christian Müller, apeló internamente para negar una licencia al Borussia Dortmund, que se vio muy afectado en ese momento. No pudo afirmarse y, después de unos años, el venerable financiero fue despedido.

Por su parte, el Hertha fue el primer equipo descendido de la Bundesliga en admitir que existía la posibilidad de que no le concedieran la licencia. Esto pretende presionar a los inversores que tienen 40 millones de euros en bonos emitidos en 2018. Esto, de hecho, debería presentarse ahora, lo que podría conducir a un colapso financiero.

Por lo tanto, el bono se extenderá rápidamente por otros dos años a una mejor tasa de interés. Los berlineses anunciaron esto el lunes por la noche. El director general, Thomas Hirsch, explicó que la aprobación y el apoyo inmediatos son de suma importancia. El período de votación va del 26 de mayo al 19 de junio. Cualquiera puede imaginar lo que sucedería si los donantes no estuvieran de acuerdo o votaran demasiado tarde.

Independientemente de que el nuevo inversor 777 ya haya construido una estructura que cumpla con la regla 50+1, está claro que el futuro depende de este vínculo. Y así a través de un hilo. Si los berlineses no cumplen los requisitos, existe el riesgo de caer en la Regionalliga Nordost. Hasta el momento, el segundo equipo del Hertha BSC ha jugado allí. Los adversarios, por cierto, son clubes como el Berliner AK, el Viktoria Berlin o el SV Babelsberg 03. Quizás los adversarios no se equivoquen, ya que el Hertha ha apostado por la vía berlinesa. Este giro nos enseña más humildad que la segunda liga.

