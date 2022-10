Cientos de productos han desaparecido en Edeka

En Edeka, los estantes están repentinamente vacíos y son completamente inesperados. En total, nada menos que 300 productos faltan en los supermercados.

Edica actualmente está luchando con muchas condiciones adversas. Ahora faltan 300 productos en los estantes, lo que molesta a los clientes.

La parada de entrega es la razón

Además del aumento de los costos y los problemas generales de entrega de muchos productos, muchos estantes ahora están vacíos en Edeka. Porque faltan un total de 300 productos. Rewe también se ve afectada por la suspensión de la entrega.

Esta parada realmente viene como una sorpresa. Tanto para minoristas como para consumidores. Es por eso que no reciben chocolate, pasta, comida para mascotas y cosas por el estilo.

este es el fondo

La razón por la que las estanterías de Rewe y Edeka están tan vacías con algunos productos se debe a un fabricante específico. Porque la empresa de alimentos Mars de repente dejó de entregar todos sus productos.

Detener la entrega puede durar más tiempo. En muchos supermercados, algunos productos seguirán estando disponibles por ahora. El fabricante estadounidense de alimentos Mars quiere más dinero de los comestibles alemanes.

300 productos afectados

Sin embargo, como los supermercados no pueden entender las altas exigencias de Mars, han anunciado que no los aceptarán. Sin embargo, no hay datos definitivos sobre cómo Edeka y Rewe pretenden manejar los requisitos en el futuro.

Todo lo que se sabe hasta ahora es que Mars ha dejado de abastecer por completo a las dos cadenas de supermercados hasta nuevo aviso. La entrega se detuvo hace más de tres meses. Mientras tanto, las acciones de los mercados se vacían. Por lo tanto, los consumidores deben estar preparados para los estantes vacíos.