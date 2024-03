Coches usados ​​con mayor puntuación: este es el precio de los 13 ganadores de la prueba de larga duración | Vida y conocimiento

Über 80 Fahrzeuge mussten sich seit 2014 im AUTO BILD-Dauertest beweisen. Über 100 000 Kilometer werden die Autos auf Herz und Nieren geprüft– und am Ende in ihre Einzelteile zerlegt. Erst dann zeigen sich die nicht sofort sichtbaren Mängel.

▶︎ BILD hat die dreizehn Modelle mit der Bestnote „glatte Eins“ für Sie zusammengestellt. Die Dauertest-Sieger sind auch heute noch beliebte Kandidaten am Gebrauchtwagenmarkt und zählen zu den zuverlässigen Modellen. Echte Kauftipps also.

Besser geht’s nicht!

In der Liste der dreizehn besten Dauertest-Modellen sticht ein Kandidat besonders hervor: der [–>Audi A3 Sportback g-tron [–> (Teststart: 2015 – Platz: 1). Mit seinem Erdgas-Antrieb zählt er zwar zu den Exoten und ist am Gebrauchtwagenmarkt nicht in Hülle und Fülle anzutreffen, doch während des 100 000-Kilometer-Tests überzeugte er die Prüfer. Keine Ausfälle, keine Schäden! Auch die Abschlussuntersuchung nach Demontage bringt nichts Auffälliges zutage.

Fehlerpunkte: 0. Note: 1+

Der Erdgas-Audi steht mit null Fehlerpunkten an der Spitze im Ranking Foto: AUTO BILD

▶︎ Audi A3 g-tron: [–>Preise am Gebrauchtwagenmarkt ab rund 15 000 Euro*

Spaßfaktor, Alltagstauglichkeit und Qualität sind top

Der [–>BMW Z4 [–> (Teststart: 2019 – Platz: 2) hat den Dauertest praktisch verschleißfrei und ohne Komplikationen weggesteckt. Während des gesamten Dauertests musste er nie unplanmäßig in die Werkstatt. Auch die Zerlegung unter den strengen Augen der DEKRA förderte weder Mängel noch nennenswerten Verschleiß zutage.

Fehlerpunkte: 2. Note: 1

So macht das luftige Fahrvergnügen noch mehr Spaß – Bestnote fürs BMW-Cabriolet Foto: AUTO BILD

▶︎ BMW Z4 sDrive 30i : Preise am Gebrauchtwagenmarkt ab rund 35 000 Euro*

Business-Kombi mit Bestnote

Auch der [–>Audi A6 Avant sport 40 TDI S tronic [–> (Teststart: 2019 – Platz: 2) holte eine Bestplatzierung. Bis auf einen Parksensor, der immer wieder für Fehlermeldungen sorgte, gab es keine Ausfälle. Haltbar bis zum Schluss – nach fast 115 000 Kilometern.

Fehlerpunkte: 2. Note: 1

Auch der Business-Kombi Audi A6 Avant meisterte den 100 000-Kilometer-Test Foto: AUTO BILD

▶︎ Audi A6 Avant 40 TDI : Preise am Gebrauchtwagenmarkt ab rund 24 000 Euro*

Spanische Glanzleistung mit Mini-Mängeln

Nach Langstrecken klagen mehrere Fahrer über Rückenschmerzen und eingeschlafene Hinterteile. Das trübt mit einem Strafpunkt den tollen, ansonsten fehlerfreien Auftritt. Das ist aber nur der Zwischenstand: Der [–>Seat Ateca 1.4 Eco TSI Style [–>(Teststart: 2018 – Platz: 2) wurde nach Erreichen der 100.000 Kilometer nicht demontiert – er ging in die Verlängerung.

Fehlerpunkte: 2. Note: 1

Trotz Mini-Mängeln fährt der Seat Ateca ganz vorne mit Foto: AUTO BILD

▶︎ Seat Ateca 1.4 EcoTSI : Preise am Gebrauchtwagenmarkt ab rund 15 000 Euro*

Vorsprung durch Qualität

Beim Zerlegen nach 100 000 Kilometern zeigt sich die Zuverlässigkeit des [–>Audi A4 Avant [–>(Teststart: 2017 – Platz 2). Weder bei der Technik noch bei der Innenausstattung oder Verarbeitung gibt es Probleme oder Grund für Klagen. Das beschert dem dritten Audi im Best-Of-Dauertest die Note 1!

Fehlerpunkte: 2. Note: 1

Noch ein Audi: Mit dem A4 Avant holen gleich drei Ingolstädter die Note 1 Foto: AUTO BILD

▶︎ [–> Audi A4 Avant 2.0 TFSI ultra : Preise am Gebrauchtwagenmarkt ab rund 17 000 Euro* [–>

Der Überraschungs-Kandidat

Auch ein eher exotisches Modell im Dauertest-Sieger-Ranking holt die Bestnote: der postgelbe [–>Suzuki Swift Sport [–>(Teststart: 2018 – Platz: 6). Der Japaner kam ohne Probleme durch den Dauertest. Erst bei der Zerlegung stießen die Tester auf einen Mangel: (noch harmloser) Rost in den Längsträgern. Der Korrosionsschutz war nicht ausreichend.

Fehlerpunkte: 3. Note: 1

Mit einer Bestnote hatte niemand gerechnet. Der Suzuki Swift Sport überrasche die Tester Foto: AUTO BILD

▶︎ Suzuki Swift Sport : Preise am Gebrauchtwagenmarkt ab rund 4000 Euro* [–>

Der zuverlässige Japaner

Auch der [–>Mazda CX-5 Skyactiv-D 184 AWD [–> (Teststart: 2019 – Platz: 6) meisterte den Dauertest ohne Probleme. Lediglich unter der Kofferraumdichtung fand man bei der Zerlegung beginnende, aber noch harmlose Korrosion. Der 2,2-Liter-Diesel hat sich von den 100 000 Kilometern nicht übermäßig beeindrucken lassen.

Fehlerpunkte: 3. Note: 1

Bei der zweiten Generation des CX-5 hat Mazda dazugelernt. Aus 1- wird eine glatte 1 Foto: AUTO BILD

▶︎ CX-5 mit Diesel. [–>Preise am Gebrauchtwagenmarkt: ab rund 9000 Euro* [–>

Spitzen-Kombi-Note

Den 100 000-Kilometer-Test hat der [–>BMW 3er Touring [–> (Teststart: 2020 – Platz 6) problemlos abgespult. Ein paar funktionale Schwächen im Alltag, ein paar (eher kosmetische) Beanstandungen bei der Zerlegung und der hohe Preis – mehr ist auf der Negativseite nicht zu notieren.

Fehlerpunkte: 3. Note: 1

Unaufgeregt und souverän sichert sich auch der BMW 3er Touring einen Platz unter den Dauertest-Königen Foto: AUTO BILD

▶︎ BMW 320 d Touring : Preise am Gebrauchtwagenmarkt ab rund 20 000 Euro* [–>

Stern mit Bestnote

Auch der [–>Mercedes A 220 d [–> (Teststart: 2019 – Platz: 9) stellt sich dem Dauertest-Prozedere. Bis auf kleine Punkte überzeugte er die Tester. Vor allem beim Thema Reisen und Komfort waren sich die Tester einig: Eins mit Sternchen. Und auch sonst gab es nur wenig zu bemängeln.

Fehlerpunkte: 4. Note: 1

Vor allem beim Thema Reisen und Komfort waren sich die Tester einig: Eins mit Sternchen! Foto: AUTO BILD

▶︎ Mercedes A 220 d : Preise am Gebrauchtwagenmarkt ab rund 23 000 Euro* [–>

Prima-Prius

Die technischen Komponenten des [–>Toyota Prius IV [–>(Teststart: 2017 – Platz: 9) ließen bei der Zerlegung keinen nennenswerten Verschleiß erkennen. Die Haltbarkeit der Innenraum-Materialien verdiente ein Extra-Lob. Lediglich in den Hohlräumen der Karosserie spürten die Tester Spuren von Korrosion auf – kleine braune Fleckchen auf der ansonsten blütenweißen Weste.

Fehlerpunkte: 4. Note: 1

Die Optik muss einem Gefallen. Doch der Prius überzeugt mit seiner Zuverlässigkeit Foto: AUTO BILD

▶︎ Toyota Prius IV: [–>Preise am Gebrauchtwagenmarkt ab rund 16 000 Euro* [–>

Bestnote auch nach Verlängerung

Der [–>Volkswagen Golf Sportsvan 1.4 TSI Highline [–> (Teststart: 2015 – Platz: 9) hatte die 100 000 Kilometer so überzeugend und pannenfrei überstanden, dass der Test um weitere 50 000 Kilometer verlängert wurde. Und auch die hat er fast klaglos absolviert. Es gab nur Kleinigkeiten.

Fehlerpunkte: 4. Note: 1

Auch nach 150 000 Kilometern gab es nur Kleinigkeiten zu beanstanden Foto: AUTO BILD

▶︎ Golf Sportsvan 1.4 TSI : Preise am Gebrauchtwagenmarkt ab rund 11 500 Euro* [–>

Koreaner auf Top-Niveau

Die 100 000 Kilometer meisterte der [–>Kia Sportage 2.0 CRDi AWD Spirit [–>(Teststart: 2014 – Platz: 9) ohne jede Panne. Völlig unauffällig blieb der Sportage auch bei der abschließenden Untersuchung im demontierten Zustand.

Fehlerpunkte: 4. Note: 1

100 000 Kilometer? Kein Problem für den Kia Sportage Foto: AUTO BILD

▶︎ [–> Kia Sportage mit Diesel : Preise am Gebrauchtwagenmarkt ab rund 11 000 Euro* [–>

Der Beste im Norden

Ein Edel-SUV, das den hohen Preis mit vorbildlicher Zuverlässigkeit rechtfertigt. Antrieb, Platzangebot und Dauerqualität des [–>Volvo XC60 D4 Summum FWD [–> (Teststart: – Platz: 9) überzeugten – es mangelt nur bei Kleinigkeiten. Der Motor war nach 100.000 Kilometern noch immer topfit, wie sich bei der abschließenden Untersuchung zeigte.

Fehlerpunkte: 4. Note: 1

Alter Schwede – der Volvo XC60 überzeugt das Tester-Team Foto: AUTO BILD

▶︎ Volvo XC60 mit Diesel : Preise am Gebrauchtwagenmarkt ab rund 12 000 Euro* [–>

(*) Preise beziehen sind auf das jeweilige Modell mit einer maximalen Laufleistung von 150 000 Kilometer.