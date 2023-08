24 vida Vivir saludablemente

Un estilo de vida saludable combinado con una dieta adecuada puede reducir el riesgo de desarrollar cáncer. Hay alimentos específicos y cinco reglas que respaldan esto.

Más de 200.000 personas en Alemania mueren de cáncer cada año. Los tratamientos efectivos ofrecen posibilidades de recuperación si se detectan a tiempo. el Sociedad Alemana de Nutrición e. V. (DGE) Da consejos para prevenir el cáncer.

Prevención del cáncer: la Asociación Dietética Alemana recomienda cinco dietas

Los alimentos que contienen glucósidos o glucosinolatos de aceite de mostaza, como el rábano, pueden reducir el riesgo de cáncer. © Zoonar.com/stock-photos-mg / Imago

Para reducir el riesgo de cáncer, la GED:

comer una dieta variada, especialmente alimentos vegetales,

Come tres porciones de vegetales y dos porciones de frutas al día.

Limite el consumo excesivo de azúcar y reduzca los alimentos con alto contenido de sal,

Es preferible utilizar aceites vegetales como el aceite de colza y el aceite de oliva.

Y coma granos integrales más nutritivos.

Reducir el riesgo de cáncer: cinco alimentos protectores

Las sustancias vegetales secundarias, en particular los glucósidos o glucosinolatos de aceite de mostaza, exhiben efectos que promueven la salud en el contexto de la prevención del cáncer e influyen en varios procesos metabólicos en el cuerpo. Los siguientes cinco alimentos deben ser ruidosos GED Regularmente en la lista:

La mostaza picante disponible comercialmente protege eficazmente contra los carcinógenos gracias a sustancias vegetales secundarias como los glucosinolatos y el aceite de mostaza.

Los rábanos también contienen glucosinolatos, que tienen un efecto antioxidante e inmunomodulador y, por lo tanto, pueden reducir el riesgo de cáncer.

El berro, que es rico en sustancias vegetales secundarias, especialmente glucosinolatos, también puede prevenir el crecimiento de células cancerosas.

El rábano puede reducir el riesgo de algunos tipos de cáncer gracias a los glucosinolatos que contiene.

Todos los tipos de repollo contienen cantidades más altas de glucosinolatos y, por lo tanto, pueden reducir el riesgo de cáncer de pulmón, cáncer de colon y cáncer de próstata en particular.

