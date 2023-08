Cómo se deja ir un consejero: sin perder el control, simplemente darse por vencido

El año pasado, el 75 por ciento de los inmigrantes ilegales en Austria no se habían registrado previamente en ningún otro país de la UE, aunque por lo general habían transitado por al menos uno, y por lo general incluso varios países. La situación en la frontera alemana no ha sido diferente desde hace años. Sin embargo, esto no puede convencer a un gobierno federal como este para ampliar los controles fronterizos.

Olaf Schultz anunció el sábado desde Salzburgo, donde se reunió con el austriaco Karl Nehammer, que, por supuesto, continuaría el control fronterizo con Austria. También habló de que “hay que poner todo el sistema en buenos términos” y que “nada funciona”. Estos son los dichos que puedes susurrar en Osnabrück entre la cabaña y el pub. Y probablemente no se complicará más con este Asesor Federal.

Pero mientras el sistema de asilo esté tan dañado, admite Schultz, ante la inactividad generalizada, el cosmopolita de la Canciller puede perdonarse los controles fronterizos entre Alemania y Austria, que heredó por error y donde hay que “ayudarse mucho”. ” en la práctica. Solo una excepción al gran plan.

El mismo parece no ser el caso de la frontera con Polonia, a pesar de que ha reemplazado a la frontera con Austria como punto de acceso para la inmigración ilegal. Puede que no haya sido suficiente tiempo (solo medio año) para que el canciller socialdemócrata y su ministro del Interior respondieran. Schulze prefiere pensar en “sociedades de inmigración” destinadas a satisfacer el deseo alemán de la mano de obra más barata posible. Nadie sabe cuánto durará el hambre. Pero los “trabajadores” permanecerán. “El futuro es bueno, es democrático y libre. Consiste en un país en el que somos diferentes y vivimos juntos bien y felices”, dijo Scholz en Múnich, según el entusiasta SPD Bavaria.

Las declaraciones de Schulzen solo sirven al objetivo táctico de mantener el tema de la inmigración por debajo del umbral de la percepción socialdemócrata. No funcionará con todos los votantes. La nueva ruta de inmigración ilegal afecta principalmente a los estados federales de Brandeburgo y Sajonia, y más tarde también a todos los demás estados federales. Notas de inmigración de un país que parece desear la entrada ilegal tanto como cualquier otro. Es el barrio inmediatamente afectado.

Sajonia pierde solicitantes de asilo

478 solicitantes de asilo están desaparecidos en Sajonia. El ministro del Interior de Sajonia, Armin Schuster (CDU), tuvo que ceder en su respuesta a una pequeña pregunta del parlamentario estatal Sebastian Whipple (AfD), cómo imagen mencionado. El número de solicitantes perdidos se ha más que duplicado en comparación con el año anterior (185 personas en ese momento). La primera conjetura fue que eran identidades duales, pero eso no explica el aumento. Es probable que estos inmigrantes se presenten en algún momento en otros estados federales y comiencen allí sus carreras como solicitantes de asilo, sin los cuales les sería difícil obtener servicios como alojamiento y alimentación.

Muchos en Internet reconocieron a esta persona desaparecida involuntariamente con ironía y sarcasmo, según el lema: “¡Por favor, no busquen!” Otros asumen que han huido a las grandes ciudades o al inframundo.

Brandeburgo: Stubgen gime y sigue mezclándose

Mientras tanto, el Ministro del Interior de la CDU de la CDU en Brandeburgo reprendió los semáforos como un gorrión de caña. En Prenzlau en Uckermark hay un fuerte incendio imagen aire. 300 inmigrantes serán alojados allí en un edificio de oficinas de gran altura abandonado. Los lugareños, incluido el alcalde, lo encuentran inapropiado y esperan un “te pillé”. Así que el edificio no estaba lo suficientemente bien presente. ¿Es esta realmente la política contra el temido y generalizado giro a la derecha? Mientras tanto, AfD tuvo un gran éxito en la recolección de firmas para la petición de los ciudadanos por la casa planificada: se firmaron 13,030 firmas en muy poco tiempo en el área de residencia del ex canciller de Teflón.

Ahora, “la gente siente que hemos perdido el control de la inmigración ilegal”, dijo Stubgen. Y a uno le gustaría empezar con la contrapregunta: ¿ahora mismo? Pero Stübgen cree que este año se alcanzará un nuevo nivel de pérdida de control. Desde hace siete años, la gente está satisfecha y vive con la infraestructura de asilo que se creó en 2015 y 2016, pero este año está claro que esta infraestructura ya no es suficiente, hasta fin de año menos.

Mientras tanto, la CDU de Brandeburgo y el ministro del Interior, Michael Stopgen, se jactan de imponer que los refugiados desesperados permanezcan en los centros de recepción inicial del estado durante 18 años en lugar de solo tres meses. El efecto positivo que se supone que tendrá el aplazamiento es un misterio, especialmente porque el propio Steuben sostuvo que, por supuesto, los inmigrantes deberían ser “integrados” en los campamentos estatales.

Hesse: drogadictos argelinos roban y acosan a ICE

No es difícil encontrar informes policiales sobre el tema de los “solicitantes de asilo”. Los informes diarios y semanales de toda Alemania muestran que los solicitantes de asilo en Alemania están robando, acosando sexualmente y utilizando servicios ilegalmente.

Un lunes por la mañana de agosto, una mujer en Giessen notó que dos o tres autos se detenían. Como resultado, un solicitante de asilo marroquí de 28 años fue arrestado y los agentes también encontraron parte de los bienes robados: teléfonos móviles, un sistema de navegación y otros equipos técnicos. Nota al pie: El Centro de Recepción Inicial de Hesse se encuentra en Gießen. ¿Es de extrañar que cada vez más lugares se nieguen a asignar a los solicitantes de asilo y señalar los riesgos a los que ellos mismos están expuestos? El 28 de julio, un solicitante de asilo marroquí de 26 años irrumpió en un apartamento donde robó un teléfono celular, una computadora portátil y una tableta. Afortunadamente, el propietario pudo usar los dispositivos. Localizando a través de su segundo celular.

Tres días después, dos solicitantes de asilo argelinos (de 29 y 32 años) viajaban en ICE desde Frankfurt a Dresde sin billete. En el tren, tocan inmoralmente a una mujer de Dresde de 19 años por primera vez. También intentaron robar Apple Airpods de otro viajero. Pero los dos parecen haber ido demasiado lejos. En Fulda, la Policía Federal los atacó y obtuvo más bienes robados, entre ellos “una cámara réflex de lente única, un teléfono celular Nokia y una bicicleta de mujer” (!). Más adelante en el texto del comunicado de prensa: “En el contexto de la acción policial los hombres mostraron síntomas de abstinencia, Donde se da a entender que ambos consumen drogas. Debido a su estado de salud, el dúo llegó a la Clínica Fulda en una ambulancia. “Ya hay un proceso penal por sospecha de acoso sexual y robo y también por fraude en los servicios.

beneficio de rechazo

Agentes de la policía federal en Lindau, Baviera, han demostrado el beneficio de la negativa en la frontera alemana. El 19 de julio arrestaron a un paquistaní de 29 años que tenía un certificado de pérdida de su permiso de residencia italiano vencido. Además, estaba en Alemania para ser deportado. Llegó a Alemania en el verano de 2015. Le negaron el asilo, por lo que se escondió en Italia y volvió a solicitar asilo. De hecho, se pensó que en tales casos los países de la UE compararían sus datos. Aparentemente ese no era el caso, al menos en el pasado. El paquistaní había sido previamente registrado como solicitante de asilo en Hungría.

Junto con otros dos ciudadanos que no tenían documentos de entrada válidos, el paquistaní fue arrestado. Ahora ya se está planificando la deportación de inmigrantes. Por supuesto, todavía no sabes si eso sucedió. Policia Federal De todos modos, los titulares son alegres: “En autobús a Alemania, en avión a casa”. Lo único que falta es una maleta en su equipaje. Y esa negativa, mientras dure, es al menos una historia de éxito parcial, que el gobierno federal encabezado por Olaf Schultz se niega crónicamente a extender a todas las fronteras afectadas.